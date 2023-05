Nepreslišano: Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo

Na dolgi rok se je treba odločiti glede rabe jedrske energije. Slovenija je jedrska država in bo to ostala še kar nekaj desetletij. V nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) smo si zadali, da se moramo o novi jedrski elektrarni odločiti najkasneje leta 2027. A ravno sedaj vlagamo veliko naporov, da z dolgoročnimi odločitvami ne bi zaspali. Pozvali smo investitorja Gen energijo, naj že pripravi vse potrebno, da bo pobuda za državni prostorski načrt popolna. Upam, da bo v mesecu, največ dveh to pripravil. Medtem se pripravljamo, da z ministrstvom za naravne vire in prostor, kjer pripravljajo državne prostorske načrte, pohitrimo te postopke. Nanje vpliva prostorska, gradbena, okoljska zakonodaja. Pod naše ministrstvo pa sodi celovita presoja vplivov na okolje in izdaja okoljevarstvenih soglasij, kar bomo poskušali nasloviti takoj po dani pobudi na vlado. Želimo si, da čim prej, najkasneje pa junija vložimo dopolnjeno pobudo na ministrstvo, pristojno za prostor, in da ta začne s pripravo sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta. S tem se začne prostorsko umeščanje. Umeščanje jedrske elektrarne je bolj zahtevno od umeščanja sončne elektrarne, enako velja tudi glede celovite presoje vplivov na okolje.