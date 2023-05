obračam se še na vas s prošnjo, da zastavite svoj glas za begunce, ki jih namerava naša vlada deportirati nazaj na Hrvaško in jih ponovno izpostaviti brutalnemu nasilju, pred katerim so pred nekaj meseci pobegnili v Slovenijo.

V petek sem se pred azilnim domom na Viču pridružila aktivistom Ambasade Rog, zato da bi pomagala preprečiti deportacijo dveh azilantov, Youssefa in Ghislaina, ki so jima dan pred tem, brez vsakih pojasnil, vročili obvestilo, da ju bodo v petek, 19. 5., vrnili na Hrvaško. To dokazuje, da vlada brezsramno ignorira nasilje, ki sta ga tam preživela. Žal pa to ni vse, slišati je, da enaka usoda čaka tudi druge: med njimi družine z otroki, celo nosečnico in mlado mamo z nedavno rojenim otrokom. Kot je videti, namerava minister Boštjan Poklukar to izpeljati prikrito in v čim krajšem času.

Naša nečloveška, brutalna azilna politika nam ni v ponos. Tujci, z izjemo bogatih turistov, pri nas niso zaželeni. Zakon o tujcih, s katerim smo izbrisali 25.671 ljudi, je živa sramota, zaradi katere nisem ponosna, da sem Slovenka, in kot vidim, se taka politika nadaljuje tudi pod to vlado. Sprašujem vas, je zakonito pošiljati ljudi nazaj tja, kjer niso varni, kjer so že bili deležni nečloveškega ravnanja?

Ga. predsednica, obljubili ste, da ne boste molčali kot vaš predhodnik, zato vas prosim, da se zavzamete za te mlade ljudi. Naredite konec tej nehumanosti, ustavite načrtovane, protipravne deportacije in nam povrnite vsaj malo človeškega dostojanstva.

Usoda teh petdesetih ljudi je odvisna zgolj od politične volje, ki pa je, kot je videti, tudi ta oblast ne premore. Recite vsaj vi ne temu državnemu nasilju nad brezmočnimi in najbolj prizadetimi, ki niso zgubili samo strehe nad glavo, ostali so tudi brez domovine. Če se vrnejo, jih čaka zapor, mučenje in morda tudi smrt. Politiki ste za to, kar se bo zgodilo s temi ljudmi, etično odgovorni.

Lada Zorn, Ljubljana