Težko je pisati kot laik o paleti težav, zato se spomnim tvorcev ustave, ki so zapisali, da se je treba pisanja sprememb ustave »lotiti s tresočo roko«. Razumem, da tudi mnenj in sodb o US. A vendar se zdi, da niso tresoče le roke, temveč tudi misli vseh akterjev, tako ustavnih sodnikov kot predlagateljev postopkov in nas državljanov. Da ne bi izgledalo, da se spodaj podpisanemu roke tresejo zaradi kakšnega popitega kozarca, naj le previdno opozorim na dejstvo, da kljub spoštovanju dela US počasi prihaja do izraza, da politična in »ideološka« uravnoteženost, na katero so nekateri posamezniki prisegali, le ni tako zveličavna rešitev, kot so nas prepričevali.

Ne glede na morebitni očitek o tem, da le čevlje sodi naj kopitar, naj poudarim, da tudi sam nosim te svoje čevlje v tej državi. Hočem le reči, da se odločitve US nanašajo tudi name in na nas, navadne državljane.

O vseh problemih preobremenjenosti, izvolitve, »neodvisnosti« kakšnega ustavnega sodnika od kakšne stranke itd. je bilo že tudi v preteklosti veliko napisanega. Ob vsem spoštovanju do US pa je vseeno treba opozoriti na njihovo ne samo pravno, temveč tudi politično odločitev oziroma posledice, za državo oz. družbo in za nas državljane. Da je v preteklosti prihajalo tudi do anomalij, je vsaj za nekatere nesporno. Pa ni cilj tega prispevka kakršenkoli očitek, temveč le pričakovanje poštenega in strokovnega razmisleka ustavnih sodnikov in sodnic o problemih, o katerih naj bi »brez pritiska« javnosti, da ne rečem »ulice«, odločali.

Morda je res, da je nad njimi le modro nebo. Lahko pa je tudi res, da je pod njimi pekel. Pa ne mislim samo na odločanje o zakonu o RTV. Mislim na odtujenost ustavnih sodnikov od ljudi in državljanov. Mislim na večvrednost pri odločanju. Nisem čisto prepričan, če so samo pravniki tisti v državi in družbi, ki poznajo vse rešitve vseh problemov življenja. Si bi včasih med njimi želel kakšnega pesnika, družboslovca, naravoslovca, zdravnika ali koga drugega. Morda tudi kakšnega z zdravo kmečko pametjo. Pa ne želim omalovaževati integritete ne sodnikov ne kmetov. Naj le poudarim, da je tudi izbor ljudi za najvišje in najbolj sofistične odločitve v družbi treba zaupati ljudem, ki so zaupanja tudi vredni. Sama »politična« oz. ideološka »uravnoteženost« očitno ne zadovoljujeta.

Nekatere poteze US, ki jih ta sedaj sprejema, so ne glede na morebiten očitek o političnosti odločanja takšne, ki kažejo na to, da US zanika večinsko voljo ljudstva, ki se je jasno izrazila v neko pozitivno smer razvoja in medsebojnega sobivanja. Izgleda, da ustavni sodniki živijo v svojem pravnem »mehurčku,« ki se zdi kar precej oddaljen od realnosti.

Kakorkoli, čas vedno pokaže, kaj je prav in kaj ne. Samo ljudje radi pozabljamo imena in priimke tistih akterjev, ki so odločali o življenjskih vsebinah. Razen seveda, če gre za nepogrešljive v državi. Tudi na ustavnem sodišču ali v politiki.

Miloš Šonc, Grosuplje