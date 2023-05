Silvio, Joe in Janez

Šestinosemdesetletni nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi, ki je v petek po 45 dneh zapustil bolnišnico v Milanu, je v pogovoru za italijanski časnik Corriere della Sera dejal, da želi še naprej voditi svojo konservativno stranko Naprej, Italija. Naj ponovimo: 86-letni Silvio ... Osemdesetletni ameriški predsednik Joe Biden je napovedal, da se bo potegoval še za drugi predsedniški mandat. Ko ga bo, če ga bo, nastopil, bo star 82 let. Janez Janša je na čelu stranke SDS že 30 let. In je star 64 let. Do Silvijevih 86 mu jih manjka še 22. Naj ponovimo: še 22 let! Dolga bo, zelo dolga ...