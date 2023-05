Nekdanji novinar in londonski župan Boris Johnson je v preteklosti vsakomur, ki ga je bil pripravljen poslušati, potarnal, da je stalno brez denarja, ker ima tako veliko otrok, ki jih mora vzdrževati. Tudi potem, ko je postal premier in si je povišal zaslužek s premiersko letno plačo, ki sploh ni majhna – dobrih 184.000 evrov na leto. Toliko večja je bila, ker ni imel nikakršnih stroškov, saj je najprej sam, potem pa s tretjo ženo Carrie in njunima otrokoma zastonj (brez plačevanja položnic) živel v razkošnem vladnem stanovanju na Downing streetu. S svojimi finančnimi težavami je posredno kriv za nedavni odstop predsednika uprave BBC, nekdanjega bogatega bankirja Richarda Sharpa, ki mu je Johnson s premierskega stolčka pomagal zasesti položaj, ki si ga je želel. Roko roko umije. Sharp mu je v zahvalo že uredil posojilo okoli 920.000 evrov, menda brezobrestno.

Pred kratkim je Johnson kupil razkošno podeželsko vilo v okrožju Oxfordshire na jugovzhodu Anglije, blizu Oxforda. Zanjo je izkašljal 4,6 milijona evrov. Z gotovino, s katero naj bi zbil ceno za 200.000 evrov. Ker ima kar devet spalnic in ne veliko manj kopalnic, je v njej prostora za veliko več kot tri otročičke, če se ne bosta ustavila po tretjem, ki ga pričakujeta v prihodnjih tednih. Vanjo so se vselili pred kratkim. Do zdaj so izmenjaje se živeli v Johnsonovi manjši mestni hiši v Londonu in – brezplačno – na razkošnem podeželskem posestvu v slikovitem Cotswoldsu, ki je last donatorja konservativne stranke, lorda Bamforda. Prej ga je ta oddajal za skoraj 16.000 evrov na mesec. To je znano zato, ker je Johnson v parlamentu prijavil 85.000 evrov vredno brezplačno nastanitev pri »prijatelju«, odkar se je izselil z Downing streeta 10. Johnson že veliko let uživa tudi na brezplačnih počitnicah, ki so mu jih financirali bogati donatorji konservativne stranke.

Koliko otrok ima Johnson?

»Prihaja novi član moštva. Zadnjih osem mesecev sem se počutila precej izčrpano, vendar se veseliva malčka. Wilf (Wilfred, njun prvi otrok, sin, rojen aprila 2020, op. p.) je vzhičen in kar naprej govori o tem, da bo še za nekoga velik brat. Mislim, da se Romy (hčerka, rojena decembra 2021, op. p.) ne sanja, kaj se obeta, pa se ji bo kmalu!« je na instagramu napisala Carrie, ki je na začetku leta 2021 razkrila, da je imela spontani splav. Johnson se je v preteklosti pohvalil, da zamenja veliko plenic. Kmalu jih bo spet.

Njena objava je na internetu sprožila vprašanje v iskalnikih, koliko otrok ima Boris Johnson. Najpogostejši odgovor je: najmanj sedem. Najmanj sedem? S prvo ženo jih ni imel, z drugo ima štiri, s tretjo dva (prihaja tretji). Nikoli ni hotel povedati, koliko zunajzakonskih otrok ima. Priznal je enega. Zato najmanj sedem (kmalu osem). Imel pa naj bi še najmanj enega zunajzakonskega otroka.

Rad bi nazaj

Johnson, ki ne skriva, da bi se rad vrnil na premierski položaj, še vedno čaka na izid parlamentarne preiskave o tem, ali je zavajal (beri: lagal) parlament, ko je dolgo zanikal, da so med covidno pandemijo na Downing streetu 10 potekale prepovedane zabave. Če bi mu to lahko dokazali, bi ga lahko za vedno izgnali iz parlamenta, kar bi prineslo konec njegove politične kariere. Verjetno ga bodo izgnali samo za krajši čas. Za njim je novo gibanje konservativne desnice, imenovano Konservativna demokratična organizacija, katere razglašeni cilj naj bi bila obnova demokracije v stranki, v resnici pa je to Johnsonova vrnitev na oblast. Čeprav se poslanec Johnson v parlamentu malokrat pojavi, ker nima časa, saj potuje po svetu in govori, govori. Odkar je lani septembra odstopil s premierskega položaja, je zaslužil okoli 5,5 milijona evrov: dva milijona je dobil za dosedanje govore, 2,2 milijona je dobil vnaprej za dogovorjene govore, skoraj 600.000 evrov pa je dobil vnaprej za knjigo političnih spominov.

Pred to njegovo knjigo, ki je najbrž ne bo, če mu bo uspela vrnitev na oblast, eksplozivno odmeva nova knjiga o njegovih kaotičnih treh letih na premierskem položaju. Johnson na desetki je naslov knjige avtorjev Anthonyja Seldona in Raymna Newella, ki naj bi razkrivala Johnsonov kaos in padec. V knjigi trdita, da je svojo takrat še zaročenko Carrie in nekdanjega glavnega svetovalca Cummingsa krivil za to, da se je kot premier obotavljal pri sprejemanju težkih odločitev. Carrie naj bi takrat razglasil za »noro in neumno«. Dolgoletni Johnsonov svetovalec Ed Lister je avtorjema knjige dejal, da »Johnson cveti v kaosu«. Cummings naj bi šefa, premierja, vse večkrat obšel pri sprejemanju odločitev vlade, rekoč, da naj tega ne povedo premierju in naj ga ne obremenjujejo s tem. Ko naj bi Johnsonu postalo jasno, kaj se dogaja, naj bi dejal: »Jaz naj bi imel nadzor. Jaz sem firer. Jaz sem kralj, ki sprejema vse odločitve.« Johnsonov predstavnik je ocenil, da gre pri tej knjigi za običajne zlobne nesmisle sovražnikov nekdanjega premierja.