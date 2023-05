Michel, von der Leyen in Yoon so na današnjem vrhu v Seulu poudarili, da Južna Koreja in EU delita univerzalne vrednote »svobode, človekovih pravic in vladavine prava«. Vrh poteka ob 60. obletnici diplomatskih stikov med unijo in azijsko državo. Ob tem so voditelji izpostavili politične in gospodarske vezi, ki so se med EU in Južno Korejo spletle v tem obdobju, so sporočili z Evropske komisije.

Yoon se je s sogovornikoma strinjal, da »severnokorejski jedrski in raketni program predstavlja resno grožnjo svetovni varnosti, tudi zunaj Korejskega polotoka«. Dogovorili so se za tesno sodelovanje pri »skupnem odgovoru mednarodne skupnosti na severnokorejske provokacije«.

Obsodili so večkratne severnokorejske poskuse balističnih raket, razvoj jedrskega orožja v tej politično in gospodarsko izolirani državi ter grožnje Pjongjanga, da bo uporabil jedrsko orožje.

Za krepitev sankcij proti Rusiji

Govorili so tudi o ruski invaziji v Ukrajini na povedali, da bodo nadaljevali pritisk na Rusijo in še okrepili sankcije proti Moskvi. Tako EU kot Južna Koreja tudi podpirata delo Mednarodnega kazenskega sodišča in pregon vojnih zločinov in drugih kršitev mednarodnega prava v okviru ruske invazije.

Trije voditelji so se strinjali tudi z krepitvijo trgovskih vezi in se pogovarjali o »varnosti dobavnih verig, izvoznih omejitvah in gospodarskih pritiskih«.

V sklopu vrha sta EU in Južna Koreja zagnali Zeleno partnerstvo, s katerim bosta skušali okrepiti sodelovanje na področju boja proti podnebnim spremembam in prehoda v brezoogljično gospodarstvo. Sogovorniki pa so se dogovorili tudi o digitalnem partnerstvu, prek katerega bosta EU in Južna Koreja sodelovali na področju polprevodnikov in umetne inteligence.

Južna Koreja je sicer med največjimi proizvajalkami računalniških čipov, ki so v zadnjih letih v središču gospodarskega konflikta med ZDA in Kitajsko. Obe državi si namreč želita nadzora nad trgom s temi ključnimi izdelki.

V skupni izjavi so voditelji izrazili tudi podporo stabilnosti in miru v Tajvanski ožini in posvarili pred enostranskim spreminjanjem obstoječega stanja na tem območju, so še sporočili z Evropske komisije.