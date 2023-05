Kot je na vprašanje, v kakšni obliki bo tekla stavka, pojasnil Pečnik, bo to odvisno od sklepa o minimalnem obsegu dela, ki ga je treba opraviti. Vodstvo je ta sklep že podpisalo, so za STA potrdili na Fursu, kjer je zaposlenih prek 3500 ljudi, več o njegovi vsebini pa še ni znano.

Zakon o finančni upravi določa, da je pravica do stavke uslužbencev finančne uprave omejena, zato mora Furs tudi med stavko zagotoviti opravljanje nujnih del in nalog iz svoje pristojnosti. Uslužbenci finančne uprave morajo tako med stavko opravljati nujna dela in naloge finančne uprave ter z njimi povezane podporne naloge, če bi njihovo neopravljanje lahko ogrozilo finančno stabilnost, blagovni promet ali izpolnjevanje mednarodnih obveznosti države.

Sestanek ni prinesel odgovorov

Pečnik je povedal še, da so imeli danes sestanek s predstavniki ministrstva za finance, ki pa ni prinesel odgovorov. Glede na to, da ločenih pogajanj za njihovo skupino javnih uslužbencev ni, so zdaj predvsem v pričakovanju izsledkov centralnih pogajanj za javni sektor. Prihodnji ponedeljek pričakujejo določene odgovore o odpravi plačnih nesorazmerij, od tega pa bodo, tako sindikalist, odvisne tudi njihove nadaljnje aktivnosti.

V sindikatu carinikov so najprej stavko napovedali za 13. februar, a so jo nekaj dni prej zamrznili z napovedjo, da bodo počakali na rezultat pogajanj o plačni reformi javnega sektorja.

Poleg višjih plač zahtevajo štiriodstotni dodatek k bruto plači zaradi zakonske določbe, da uslužbenci finančne uprave ne smejo opravljati dejavnosti, ki niso združljive z nalogami finančne uprave, ter dejavnosti, ki pomenijo navzkrižje interesov po zakonu o javnih uslužbencih ali drugem zakonu.

Še en štiriodstotni dodatek želijo zaradi določbe, da mora Furs zaradi posebnega pomena nemotenega finančnega poslovanja države, zagotavljanja blagovnega prometa in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti tudi med stavko zagotoviti opravljanje nujnih del in nalog iz svoje pristojnosti.

Pričakujejo tudi razširitev nabora upravičencev dodatnega pokojninskega zavarovanja na vse pooblaščene uradne osebe na Fursu, nezgodno zavarovanje za vse uslužbence Fursa, pogajanja in podpis panožne pogodbe za uslužbence Fursa ter intenzivnejše pomlajevanje kadrovske strukture zaposlenih, sistem štipendiranja in karierni razvoj zaposlenih.

Stavko zaposlenih na Fursu so v današnjem sporočilu za javnost podprli tudi v Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS).