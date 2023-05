Državni sekretar ZDA Antony Blinken je v soboto sporočil, da so predstavniki sudanske vojske in paravojaških sil dosegli dogovor o enotedenski prekinitvi ognja, ki naj bi začela veljati danes zvečer. Po Blinknovih besedah sta po številnih neuspelih poskusih obe strani podpisali dogovor in se tako zavezali k spoštovanju premirja.

Spoštovanje prekinitve ognja naj bi nadziral posebni mehanizem za poročanje o kršitvah dogovora pod vodstvom ZDA in Savdske Arabije.

V spopadih med sudansko vojsko in paravojaškimi silami, ki so se začeli 15. aprila, je umrlo več sto civilistov, z domov pa je zbežalo že več kot milijon ljudi.