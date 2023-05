»Z Riero nismo podaljšali, ker nismo našli skupnega jezika glede filozofije, razmišljanja kluba. Zadnji resen pogovor na to temo je bil aprila, a smo na sestanku ocenili, da ne moremo zadovoljiti njegovih finančnih apetitov. Tako smo se obrnili drugam,« je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal športni direktor Olimpije Goran Boromisa.

Albert Riera je julija lani v Ljubljano prišel po prvo samostojno trenersko službo in kljub začetnim dvomom o ustreznosti izbire prepričal ljubljansko in slovensko javnost. Španec, nekdanji reprezentant in v preteklosti za kratek čas član Zavrča in Kopra, je v Ljubljani opravljal prvo samostojno trenersko službo. Pred tem je bil pomočnik pri turškem Galatasarayu. Prav ta turški velikan pa je bil eden izmed uglednih klubov, za katerega je Riera tudi igral, med drugim je nosil še drese Bordeauxa, Espanyola, Manchester Cityja, Liverpoola in Watforda.

Henriques je nazadnje vodil portugalski Maritimo, a »zdržal« le enajst tekem

Njegov 50-letni naslednik Joao Henriques nima tako bogatega življenjepisa, kot igralec niti ni imel profesionalne kariere, je pa kot trener nekoliko izkušenejši. Za njim je kar nekaj služb predvsem na Portugalskem, nazadnje je jeseni vodil Maritimo, a »zdržal« le enajst tekem. Sicer pa je kot trener deloval pri Rio Maiorju, Riachenseju, Torres Novasu, Uniao Almeirimu, Fatimi, Leixoesu, Pacos de Ferreiri, Santa Clari, Vitorii Guimaraes in Moreirenseju.

Zdaj ga čaka prvič izziv, da bo vodil ekipo, ki ji je v vsaki sezoni cilj naslov prvaka. »To sem si želel. Ekipo bom vodil v Evropi, z njo se bom potegoval za naslov in imel večji odstotek zmag kot porazov,« je pred dnevi dejal za Flashscore strateg, ki je doslej najraje igral v postavitvi 4-2-3-1.

Henriques je sklenil dvoletno sodelovanje z Olimpijo. »Trener ve, kako mora Olimpija izgledati, mora biti dominantna. Ali je obrambni trener? Ni. Ve, kam prihaja. Velik plus zanj je to, da prihaja v klub, kjer bo lahko igral dominanten nogomet,« je dejal Boromisa.

Dodal je, da Henriques ni bil edini kandidat, v igri so bili trije, štirje trenerji, izbor pa je padel na Portugalca. »Presodile so njegove dolgoletne izkušnje, šel je skozi Sportingovo akademijo, drugo ligo, prvo ligo. Ima pravi način razmišljanja, tudi glede promocije mladih igralcev, kar je že počel pri Santa Clari,« je pojasnil Boromisa.

Olimpija naj bi kmalu dobila tri ali štiri nove tuje igralce

Boromisa je še povedal, da bo Olimpija do začetka priprav, torej do 12. junija, dobila tri ali štiri nove (tuje) igralce. Dodal je še, da je glede ponudb drugih klubov za glavne adute iz zadnje sezone, Matevža Vidovška, Marcela Ratnika in druge, za zdaj mirno, z Mariom Kvesićem so v zaključnih pogovorih za novo sodelovanje, medtem ko so pogodbo ponudili tudi Đorđeju Crnomarkoviću, a se ta po Boromisovih beseda želi vrniti v Srbijo.