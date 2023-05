Obseg del na stavbah v območju z evrom je bil marca na mesečni ravni za 2,4 odstotka manjši, obseg del na gradbenih inženirskih objektih pa za 2,3 odstotka manjši, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat. V celotni EU je bil mesečni padec opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih 1,8-odstoten, pri stavbah pa 1,2-odstoten.

Med državami članicami EU, za katere so bili na voljo podatki, so največjo rast na mesečni ravni beležile Romunija (+4,1 odstotka), Slovenija (+3,2 odstotka) in Portugalska (+1,6 odstotka). Največje padce so na drugi strani beležile Avstrija (-10,9 odstotka), Slovaška (-10,3 odstotka) in Nemčija (-4,6 odstotka).

Na letni ravni je bil obseg del na stavbah v območju z evrom manjši za 1,3 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 2,2 odstotka. V EU je bil obseg del na gradbenih inženirskih objektih manjši za 1,8 odstotka, na stavbah pa za 1,2 odstotka.

Med državami je največjo rast beležila Slovenija, kjer se je obseg gradbenih del v primerjavi z marcem 2022 okrepil za 28,3 odstotka. Sledili sta Romunija (+17,7 odstotka) in Nizozemska (+4,2 odstotka). Največje padce so v medletni primerjavi beležile Slovaška (-10,3 odstotka), Madžarska (-9,8 odstotka) in Češka (-6,1 odstotka).

Februarja se je obseg gradbenih del v območju z evrom na mesečni okrepil za 1,7 odstotka, v EU pa za 1,4 odstotka.