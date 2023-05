Danes ljudje živimo dlje, a se nam tveganje za številne kronične bolezni vsako desetletje življenja drastično povečuje, od srčno-žilnih bolezni, artritisa, demence, sladkorne bolezni, do različnih vrst raka. S staranjem se namreč povečuje količina napak v DNK, kar privede do nepravilnega delovanja posameznih celic, tkiv in na koncu organov. Gre za proces biološkega staranja, ki je pri nekaterih hitrejši, pri drugih počasnejši, odvisno delno od podedovanih genov, v veliki meri pa tudi od načina življenja in prehrane.

V Medexu so prvi na svetu potrdili učinkovitost matičnega mlečka pri blaženju vnetnih procesov v telesu, ki pomembno prispevajo k hitrejšemu biološkemu staranju. Pridobljeno znanje so uporabili za pripravo novega 'anti-aging' prehranskega dopolnila. »Zelo smo ponosni, da smo razvili Beelixir, pomembno prehransko dopolnilo za upočasnitev biološkega staranja celic in celotnega organizma. Nov izdelek, ki vsebuje kombinacijo matičnega mlečka, koencima NAD in Q10, je prvo 'anti-aging' prehransko dopolnilo s to kombinacijo sestavin na svetu,« je izpostavila Aleša Mižigoj, direktorica Medexa, kjer z registrirano raziskovalno skupino že šest desetletij vlagajo v raziskave in razvoj.

Intervencije za podaljšanje zdravega obdobja življenja so mogoče predvsem s prilagoditvijo življenjskega sloga in prehrane. Sem spada na primer zmanjšanje dnevnega vnosa kalorij za 15 do 25 odstotkov, občasno stradanje in izpostavljanje telesa nizkim temperaturam, zmerna fizična aktivnost ter uživanje snovi, ki vsebujejo sirtuine. Ti so pomembni proteini v telesu, ki so ključni za izražanje oziroma zaviranje izražanja genov, popravo napak v DNK in nevtralizacijo prostih radikalov. Da pa se sirtuini v našem telesu ustrezno aktivirajo je potreben koencim NAD, ki igra tudi ključno vlogo pri metabolnih procesih v celicah in pri proizvodnji energije, nenadomestljiv je tudi za popravo napak v DNK in pravilno izražanje genov. Na žalost se s staranjem količina NAD v našem telesu znižuje – ko dosežemo starost 50 let se nivo NAD v povprečju zniža že za 50 odstotkov, pri osemdesetih pa imamo tega koencima le še 10 odstotkov.

Ključen je matični mleček

Pri čebelah izražanje genov uravnava matični mleček. Če so ličinke hranjene le z matičnim mlečkom, se izrazijo geni, ki omogočijo razvoj matice, ki je 2-krat večja od čebele delavke in je za razliko od delavke plodna, izleže do 2000 jajčec dnevno. Prav tako pa ji podaljša življenje, saj živi kar 50-krat dlje kot delavke.

Matični mleček pa na podaljšuje življenja le čebelam, temveč so raziskave pokazale, da ima podoben učinek tudi pri drugih živalskih vrstah (ki se običajno uporabljajo kot modelni organizmi v raziskavah). Tako so ugotovili, da za 10 – 25 odstotkov podaljša življenjsko dobo tudi črvom, vinskim mušicam, čričkom in mišim.

Posamezne raziskave kažejo koristni učinek matičnega mlečka na procese, ki so posredno povezani s staranjem organizma: preprečuje staranje celic in spodbuja njihovo regeneracijo, aktivira sirtuine, to se beljakovine, ki skrbijo za pravilno delovanje celic in popravljanje napak v DNK, ki se s staranjem sicer kopičijo, zavira škodljive vnetne procese v telesu, ki prispevajo k staranju in razvoju kroničnih bolezni, in spodbudi lastne mehanizme za boj proti škodljivim učinkom prostih radikalov, katerim smo vsakodnevno izpostavljeni in tako poveča odpornost organizma na stres. (ea)