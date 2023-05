#intervju Polona Pengal, biologinja: Če bomo načrtovane protipoplavne ukrepe izvedli, bo to huda degradacija naših vodotokov

Na ministrstvu za naravne vire in prostor in direkciji za vode imajo trenutno v rokah dobrih 300 milijonov evrov vreden projekt naložb v protipoplavne ukrepe, ki bodo financirani z evropskimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost. Na papirju naj bi šlo za naložbe, ki ne povzročajo škode okolju, in naložbe, ki sledijo konceptu »nature-based solutions« ali na naravi temelječih rešitev. To so pogoji za potrditev projektov, h katerim se je naša država zavezala v nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, ki je usklajen z evropsko komisijo. A v praksi ukrepi tem smernicam ne sledijo, meni biologinja in strokovna vodja zavoda Revivo Polona Pengal. Nasprotno, gre za klasične gradbene projekte, ki s konceptom na naravi temelječih rešitev nimajo nobene zveze, pravi.