Na 106. dirki po Italiji se še vedno ne ve, kdo je najmočnejši kolesar na dirki. Tudi ob zaključku drugega tedna kapetani še niso kazali svojih mišic. Največ pozornosti je tako požela taktična poteza britanske ekipe Ineos Grenadiers, ki je v soboto poskrbela za predajo rožnate majice vodilnega. Kontroverzna poteza, ki je bila deležna različnih reakcij. Novi vodilni kolesar na Giru je Bruno Armirail, ki je etapo končal na petnajstem mestu s 53 sekundami zaostanka za vnovičnim zmagovalcem, Nemcem Nicom Denzem (Bora-Hansgrohe). Glavnina je celotno etapo prevozila v zelo ležernem tempu in na cilj prišla z več kot 20 minutami zaostanka, kar je pomenilo, da je Francoz postal še četrti nosilec rožnate majice na letošnjem Giru. Pred njim so jo nosili Remco Evenepoel, Andreas Leknessund in Geraint Thomas.

Roglič se s taktičnimi igrami ne obremenjuje

»Kolesarji Ineosa ne spoštujejo majice vodilnega. Takšna predaja rožnate majice jih bo še drago stala,« so bili številni komentarji na potezo Grenadirjev. Med njimi so najbolj izstopali kolesarji, ki so na Giru vozili v zadnjih dveh desetletjih prejšnjega stoletja. »Naj bodo raje tiho. Oni so storili veliko stvari, katerih jaz sam ne bi nikoli in nanje ne bi bil ponosen,« se je na tovrstne komentarje odzval Geraint Thomas, po odstopu Remca Evenepoela vodilni kolesar na dirki. V bran svojega kolesarja je nemudoma stopil športni direktor ekipe Matteo Tosatto: »Takoj, ko smo videli, kateri kolesarji so v begu, smo se odločili za predajo majice. Ne gre zato, da ne bi spoštovali rožnate majice, ampak je treba pogledati širšo sliko. Čaka nas izjemno zahteven zadnji teden, Geraint pa z obveznostmi po koncu etape vsakič izgubi vsaj eno uro počitka proti tekmecem. Ob tem smo v ekipi že ostali brez dveh kolesarjev, kar je veliko breme za ostale ob kontroliranju etap. Sedaj smo ostali brez tega dela obveznosti.« Ekipa Ineosa tako še enkrat več izkazuje vse svoje izkušnje pri lovljenju grand toura.

Predaja majice ni zmotila glavnega tekmeca Gerainta Thomasa, do sobote drugega v skupnem seštevku, Slovenca Primoža Rogliča (Jumbo-Visma): »Naj delajo, kar želijo. Za nas se ne spremeni nič, še vedno si prizadevam, da bom imel rožnato majico v Rimu na hrbtu jaz. Osredotočamo se le nase, ostali pa naj rešujejo svoje probleme.«

Ob obilici taktičnih igric je bil kar malce spregledan Nico Denz, ki je po Remcu Evenepoelu postal drugi kolesar na letošnjem Giru z dvema etapnima zmagama. Še tretjič je zmago le za las zgrešil največji osmoljenec dosedanjega dela dirke Derek Gee (Israel-Premier Tech). »Za nekaj časa sem že obupal, saj se nikakor nismo uspeli približati trojici v ospredju. Privarčeval sem nekaj moči, ko pa smo prišli zraven, sem se odločil za dolg sprint. Še drugič je uspelo, sploh ne morem verjeti,« se s predajo rožnate majice ni obremenjeval Nico Denz.

Razočarala tudi mala Lombardija

Slovenski kolesarski as je po lahki soboti svoje misli takoj usmeril proti nedelji, ki je ponujala razgibano etapo s skoraj 4000 višinskimi metri s ciljem v Bergamu. Povsem je spominjala na jesenski spomenik po Lombardiji, le da je bila s 195 kilometri nekoliko krajša. »Gre za zadnji dan pred prostim dnevom. Gotovo bo zelo naporno in upam, da bom imel močne noge,« je dejal Roglič pred etapo. Njegove napovedi se niso uresničile, saj v skupini s kapetani zopet niso kolesarili na vso moč. V zadnjih kilometrih je sicer malce noge pretegnil prav nekdanji smučarski skakalec, a spočitih tekmecev ni mogel streti in vsi najboljši so zopet prišli skupaj v cilj. Nekaj zaostanka si je zaradi napada Slovenca nabral Bruno Armirail, ki pa vseeno v zadnji teden vstopa z majico vodilnega kolesarja dirke. »Ko v skupnem seštevku zaostajaš 18 minut, ne računaš, da boš vodilni kolesar na dirki. Rožnata majica so bile moje sanje pred začetkom Gira, napadel sem jo v četrti etapi, a takrat nisem bil pravi. To, da jo imam sedaj na sebi, je naravnost neverjetno. Z njo se nisem obremenjeval, bolj sem bil osredotočen na etapno zmago, kar pa mi ni uspelo doseči. Seveda sem z majico vodilnega presrečen,« se je sobotnega dneva še spominjal Bruno Armirail.

Danes so priložnost za etapno zmago ponovno dobili ubežniki, uspeh Denza in Evenepoela pa je poskušal ponoviti še Ben Healy (EF Education), ki je bil vse do zadnjega v boju za svojo drugo zmago na letošnjem Giru. To mu je v ciljnem sprintu preprečil Brandon McNulty (UAE Emirates), ki je prišel do svoje prve zmage na tritedenskih dirkah. »To je bil moj cilj pred prihodom na dirko. Na žalost sem pred drugim kronometrom zbolel in nisem vedel, kako bo šlo naprej. Sedaj, ko sem se pobral, sem zato še bolj vesel,« je povedal sotekomvalec Tadeja Pogačarja Brandon McNulty. Čeprav v boju za skupno razvrstitev pravih bojev ni bilo, je dobro vzdušje pričaralo vsaj vreme. Na dirko po Italiji se jo po celotnem tednu dežja vrnilo sonce, kar je ob ceste privabilo številne navijače, ki so poskrbeli za odlično vzdušje.

18 minut in 37 sekund je zaostajal Bruno Armirail v skupnem seštevku pred začetkom sobotne etape. Sedaj je novi vodilni kolesar na dirki po Italiji.

*** Naj delajo, kar želijo. Za nas se ne spremeni nič, še vedno si prizadevam, da bom imel majico v Rimu na hrbtu jaz. Osredotočamo se le nase, ostali pa naj rešujejo svoje probleme. Primož Roglič, kolesar Jumbo-Visme