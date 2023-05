Čeprav je Olimpija izgubila zadnjo tekmo državnega prvenstva v nogometu s Celjem in se je kljub dvojni kroni poslovil trener Albert Riera, je bilo v Ljubljani slovesno. Obisk 4000 gledalcev v Stožicah je bil sicer manjši od pričakovanj, Olimpija pa je prevladovala s posestjo žoge (malo je zaostala za načrtom, da na tekmi naredi 1000 podaj), medtem ko je Celje oba gola doseglo iz protinapadov preko Aljoša Matka. Potem ko so navijači napolnili zelenico, so igralci Olimpije na častni tribuni VIP iz rok predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenka Mijatovića prejeli pokal. Ljubljanski igralci, med katerimi sta bila najbolj razposajena vratar Matevž Vidovšek (zaradi poškodbe ni igral) in Argentinec Agustin Doffo, so si dali duška s prepevanjem, tudi na račun Maribora, in prižiganjem bakel. Preden so se igralci preselili na organizirano zabavo s koncertom Big Foot Mama na Kongresnem trgu v središču prestolnice, so navijači v Stožicah dolgo časa vzklikali Albert Riera, kar je bilo tudi sporočilo vodstvu kluba. Enainštiridesetletni Španec je dvignil kolajno in s prstom pokazal na igralce, da so oni najbolj zaslužni za uspeh.​

​Riera iz svojega odhoda ni želel delati šova

»Iz svojega odhoda ne želim delati šova. Nočem, da bi se me ljudje spominjali po odhodu, ampak po tem, da smo osvojili vse, kar je bilo mogoče. Sezono posvečam igralcem, ki so vedno najpomembnejši, ter gledalcem, saj brez njih ni spektakla. Vse je zelo preprosto. Za sodelovanje z nekom moraš imeti enake perspektive, ideje, filozofijo oziroma način, kako boš stvari izpeljal. Ne bom rekel, da so moje ideje najboljše, ali da sem jaz najboljši. Naši pogledi, kako upravljati moštvo in klub, so različni. S tem nimam težav, ampak sem hvaležen, da sem tukaj dobil prvo priložnost kot trener. Olimpiji želim vse najboljše in vedno bom njen navijač. Želim si le, da se me spominjajo kot majhen delček ekipe, ki sem jo organiziral,« je bil po tradiciji zgovoren Albert Riera, ki je v Ljubljani pustil izjemen pečat. Olimpijo je vodil na 45 tekmah, na katerih je dosegel 29 zmag, 6 remijev in doživel 10 porazov.

O tem, da zapušča Olimpijo, je igralce obvestil šele pred tednom dni. Svetoval jim je, da jih ob njegovem slovesu ne smejo prevzeti čustva, ampak morajo razmišljati le o sebi in svoji prihodnosti, da bodo sprejemali prave odločitve. »Odhajam v miru. Tukaj sem pustil vse svoje znanje in izkušnje, zato nisem žalosten. Ko narediš vse, kar lahko, si v srcu pomirjen. Več ne znam, nisem pa popoln,« so besede kar vrele iz temperamentnega Majorčana. Nato je prisegel, da še ne ve, kakšna bo njegova prihodnost. Priznal je, da je prejel že veliko klicev, a se ne bo odločal na hitro. »Letošnja sezona je bila zame dobra izkušnja in lekcija. Pri novem projektu bom iskal enake perspektive, ideje, filozofijo in cilje, da skupaj gradimo klub in moštvo. Moram spoštovati odločitev kluba, saj je lastnik tisti, ki odloča, kako voditi klub. Vendarle gre za eno Olimpijo, ki je ne moreta voditi dva. Tudi ferrari lahko vozi le en voznik,« je bil slikovit Riera. Pojavile so se govorice, da odhaja, ker Olimpija ni izpolnila njegovih visokih denarnih zahtev za novo sezono. »Nov projekt bo zame pomembnejši, kot sta pogodba in denar. Na smeh mi gre, ko govorim o denarju v tej državi. Smejali bi se, če bi vedeli, kakšno pogodbo sem imel pri vas kot igralec in nato kot trener,« je pripomnil Riera.

​Elšnik ni hotel komentirati komunikacije z vodstvom kluba

Poleg Riera so navijači na Kongresnem trgu najpogosteje vzklikali Timi Max Elšnik, ki je eden najbolj priljubljenih Štajercev v Ljubljani. »Riera je najboljši trener v moji karieri. V življenju se vse lepe stvari enkrat končajo. V profesionalizmu ni časa za žalost. Srečni moramo biti za resnično lepe trenutke, ki smo jih preživeli skupaj. Kdor bo tukaj, bo vlekel ta voz proti Evropi,« je izpostavil Timi Max Elšnik, ki je že vajen menjav trenerjev. »Kaj prinaša novi trener, je še prehitro govoriti. Uradno niti ni znano, kdo bo trener. Vsak trener ima svoje preference in svoj način igranja. Glede na svoje potrebe bo verjetno tudi izbiral kader,« je dodal Elšnik, ki bo priprave za novo sezono začel z Olimpijo, nato pa bo njegova usoda v rokah kluba in morebitnih snubcev. Na vprašanje, kakšna je komunikacija moštva z vodstvom kluba, pa je odvrnil: »Nimam komentarja.«

Vodstvo Olimpije bo na današnji tiskovni konferenci zaokrožilo letošnjo sezono in predstavilo načrte za naslednjo z novim trenerjem, Portugalcem Joaom Henriquesom. Šampionska ekipa razpada. Pogodbe so potekle Dinu Špeharju, Baldeju Aldairju, Goranu Miloviću, Mariu Kvesiću in Đorđu Crnomarkoviću. Če na prvo trojico vodstvo kluba ne računa, s Kvesićem (želi si zadnjo veliko pogodbo v karieri) in Crnomarkovićem (ima ponudbo Vojvodine) ni doseglo dogovora. Ker so bili nekateri igralci zelo navezani na trenerja Riero in njegov slog igre, se lahko zgodi še kakšen odhod. Uspehi na zelenici so prikrili velike finančne težave, saj je klub lansko leto končal s 4,5 milijona evrov izgube.

Celje je postalo podprvak, saj je Maribor doma le remiziral z Bravom. Četrto mesto, ki še vodi v Evropo, so osvojile Domžale, čeprav so izgubile občinski derbi z Radomljami. Koper je namreč na Bonifiki izgubil z Muro, ki je ostala brez Evrope, ker je bila v medsebojnih tekmah slabša od Domžal zaradi golov v gosteh. V drugo ligo je izpadel Tabor, Gorico pa čakajo dodatne kvalifikacije z Aluminijem. Najboljši strelec lige je Žan Vipotnik iz Maribora z 20 zadetki. Novo prvenstvo se bo začelo 22. julija.

Izidi 36. kroga: Gorica – Tabor 1:0 (1:0, Velikonja 32/11m), Maribor – Bravo 1:1 (0:0, Brnić 62; Bušnja 79), Olimpija – Celje 0:2 (0:1, Matko 5, 53), Koper – Mura 1:2 (1:0, Edomwonyi 7; Jovičević 53, Daku 95), Radomlje – Domžale 1:0 (0:0, F. Čuić 88).