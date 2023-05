Tiho predenje avtomobilov, ki je v nedeljo navdušilo tudi prebivalce Drage pri Igu, je že ob prihodu na dvorišče centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič (CUDV Draga) narisalo nasmehe na obraze otrok in mladostnikov, ki tu živijo oziroma dnevno prihajajo v varstvo. Kot je povedal predsednik društva Zerotoppers, ki je bil tudi pobudnik Dobrodelne vožnje zgoraj brez, kot so akcijo poimenovali, je bil odziv voznikov na povabilo velik. »Danes je tukaj kar sedemnajst kabrioletov. Namen druženja je preživeti lepo dopoldne z otroki in mladostniki z duševno motnjo, javnosti pa pokazati, da je zavod odprt, da nevidni zid, ki bi ljudem preprečeval, da bi jih obiskali, ne obstaja. Predvsem pa je bila želja, da naredimo nekaj lepega zanje,« je povedal Andrej Grdiša, predsednik društva, ki je pred dobrima dvema letoma povezal voznike kabrioletov.

Izpolnjevali tudi glasbene želje

Po kratkem uvodnem pozdravu ob jutranji kavi so vozniki zavodu predali 380 evrov zbranega dobrodelnega prispevka, nato pa se v strnjeni koloni in po prometnih predpisih zapeljali do gostilnice na Orlah. »Povem vam, da se prvič vozim v kabrioletu. Bilo je res noro, voznica, ki je postala tudi moja prijateljica, pa je ves čas vrtela moje glasbene želje. Največkrat Severino. Marko je rekel, da bi za nazaj zamenjal voznika z mano, ampak mu ne bom odstopila tega sedeža,« je bila nad vožnjo navdušena 30-letna Labina. Tudi drugim mladostnikom so vozniki izpolnjevali glasbene želje. Zala si je prepevala Abbine pesmi iz filma Mamma Mia, najmlajši, devetletni Sakim, ki je imel priložnost pogledati tudi pod pokrov avtomobila, pa je zaprosil za jugoritme.

Tudi 24-letni Blaž ni skrival navdušenja nad izkušnjo. »Uh, kako nora vožnja. Priznam, da mi je bilo kar malo žal, da nismo smeli pritisniti na plin,« je povedal in dodal, da ima dekle Hano, ki pa je ni z njim. »Si pa res želim, da bi se lahko enkrat s takim avtomobilom pripeljal do nje in jo popeljal na izlet,« je dodal Blaž in poudaril, da si je sam izbral mustanga. »Poslušati brnenje tega motorja 8V je res čudovito,« je še razložil, nato pa svojega voznika povabil k mizi v gostišču. »Tukaj na Orlah so nam pripravili pogostitev, z voznikom pa sva med vožnjo ugotovila, da imava oba najraje prav svinjska rebrca.«

Ko te dogodki obogatijo

Prav tako so bili nad druženjem s svojimi novimi »kopiloti« v avtu prijetno presenečeni lastniki oziroma vozniki avtomobilov. Z njihovih obrazov je bilo razbrati različna čustva, tudi solze ob pripovedovanju nekaterih težkih zgodb. »Današnja izkušnja je bila nekaj posebnega tudi zame. Kot članu Rotary kluba mi dobrodelnost ni tuja, pa vendar je bilo druženje z Blažem zelo iskreno,« nam je povedal lastnik belega mustanga Franc Glavič in v smehu pripomnil, da ga je sopotnik ves čas nagovarjal k hitrejši vožnji. Tudi za Ano Mrvar,voznico dvoseda BMW Z4, je bila vožnja z Iga na Orle noro osebno zadovoljstvo. »Vesela sem, da lahko kot članica društva nekaj vrnem skupnosti. Govorim o tistem občutku, ko se zaveš, koliko te kot človeka obogatijo ti neprecenljivi nasmehi otrok,« je povedala Mrvarjeva.

Po okusnem kosilu je karavana nadaljevala pot do prestolnice. Na MOL so nedeljskim izletnikom dovolili, da svoje lepotce na štirih kolesih parkirajo na Novem trgu. Seveda so bili opaženi in so hitro postali glavna turistična atrakcija. V sproščenem tempu se je družba sprehodila po mestu in si za konec popolnega dne, kot je bilo večkrat slišati, privoščila še sladoled.