V zadnjih letih se Kamnik vse bolj uveljavlja kot aktivna alpska destinacija, ki pritegne z možnostmi aktivnega oddiha v izjemnem naravnem okolju, pa tudi kot destinacija za aktivno raziskovanje Kamnika in širše regije (osrednje Slovenije, Kamniško-Savinjskih Alp, Gorenjske pa tudi navezave proti Celju oziroma vzhodnemu delu Slovenije). V tem času se je torej zgodil premik v percepciji Kamnika kot zgodovinskega mesta z nekaj uveljavljenimi ponudniki k bolj zaokroženi destinaciji z izjemnim naravnim okoljem in ponudbo za vse leto.

Na zadnji občinski seji je bila potrjena strategija trajnostnega razvoja, ki jo je svetnikom predstavila Miša Novak iz družbe Alohas. Na kratko je povzela skoraj 160-stranski dokument, s katerim želijo uravnotežiti različne interese na področju turizma. Sprejem strategije je sicer pomemben tudi za ohranitev statusa Kamnika kot vodilne destinacije.

Cilj pretekle strategije, dobrih 72.000 nočitev, je kamniški turizem presegel v letu 2017, do leta 2030 pa si želijo podvojitve, kar bi pomenilo približno dvesto tisoč nočitev na leto, pri čemer v strategiji poudarjajo tako imenovano desezonalizacijo kamniškega turizma – več kot polovica vseh nočitev je namreč ustvarjena v treh poletnih mesecih. Zasedenost približno 1900 ležišč je le 12-odstotna, kar pomeni 43 od 365 dni v letu.

Kar 24 konkretnih predlogov

V strategiji so opredelili štiri razvojne cilje, znotraj teh pa 24 konkretnih ukrepov. Med drugim se bodo zavzemali za celoletnost, povečanje dodane vrednosti ponudbe, hkrati pa menijo, da bi moral Kamnik dobro lego, izstopajoče naravne vrednote in zgodovinsko mestno jedro bolje izkoristiti. Razvijati želijo zeleni, trajnostni turizem, ki bo po meri zahtevnejšega obiskovalca, pri tem pa imajo v mislih tako dobrobit lokalne skupnosti kot tudi turističnih oziroma s turizmom povezanih podjetij. Celotna vrednost vseh ukrepov je ocenjena na slabih 17 milijonov evrov.

Svetniki, ki so se oglasili v razpravi, so med drugim opozorili na kadrovske izzive, s katerimi se srečujejo v gostinstvu in turizmu, pomanjkanje hotelske ponudbe in kakovostnih restavracij ter predlagali tudi boljše trženje mamuta, ki je s postavitvijo skulpture v novi Mamutov park postal zanimiva atrakcija za obiskovalce. Manjkale niso niti opazke glede negativnih posledic, ki jih prinaša turistični razvoj.

»Zadali smo si smele cilje, a vseeno mislim, da so dovolj prilagodljivi,« pa je ob srečanju z novinarji po seji sveta povedal kamniški župan Matej Slapar. »V strategijo smo zapisali jasne projekte na področju razvoja produktov, infrastrukture in vodenja naše turistične destinacije, za kar bo skrbel naš zavod za turizem in šport, ki se bo zato moral tudi kadrovsko okrepiti,« je še dodal Slapar.