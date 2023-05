Pri nas ne potrebujemo Etne

Vulkan Etna na Siciliji je včeraj začel bruhati pepel in vulkanski drobir, zato so pristojne oblasti zaprle letališče v drugem največjem sicilijanskem mestu Catanii, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Družba, ki upravlja letališče, je pojasnila, da so zaradi eruptivne aktivnosti Etne in obilnih količin vulkanskega pepela, ki je prekril letališče, vsi poleti odpovedani, dokler ne bodo zagotovili ustreznih varnostnih pogojev.