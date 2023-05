Zloraba znamenj za pomoč in nevarnost: Tarče sodišča, šole in tudi nakupovalni centri

Lažni klici o nastavljenem eksplozivnem sredstvu so spet pogostejši. Lani je policija obravnavala 56 kaznivih dejanj zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, predlani 37. Ljudje največkrat kličejo zaradi maščevanja, bolezni, stiske in frustracije.