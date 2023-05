Usnjarska industrija in slamnikarstvo sta bila nekoč zelo razviti gospodarski panogi v občini Domžale. Morda smo tudi zato za kraj pogovora z Ano Cajhen, sodobno slamnikarico, in Barbaro Izda, oblikovalko torbic iz pravega usnja, izbrali domžalski Slamnikarski muzej. Obe mladi in vsaka na svojem področju že uveljavljeni modni oblikovalki sta skupaj razvili idejo o sodelovanju pri projektu ter v kolekcijo torbic združili slamo in usnje, druga v drugi pa sta našli veliko inspiracije.

Ana Cajhen in Barbara Izda izdelujeta svoje izdelke ročno s tradicionalnimi tehnikami, z veliko entuziazma pa se trudita ohranjati kulturno dediščino obrtniškega poklica. »Za sebe lahko rečem, da sem imela duha in vonj usnja zapisana že v DNK. Moj pradedek je bil čevljar, žal je umrl prezgodaj, da bi ga lahko spoznala in se od njega tudi kaj naučila. Po koncu študija modnega oblikovanja sem se preusmerila na modne dodatke in usnje. Praktično sem se vsega, kar znam, naučila sama,« je povedala Barbara Izda, ki ustvarja pod svojo blagovno znamko Bubalina. Po drugi strani je Ana Cajhen ljubiteljica zgodovine in tradicije, zato ne preseneča, da jo je popolnoma prevzela bogata tradicija njenega okolja – izdelovanje slamnikov.

Vse se je začelo s torbico brina

Oblikovalki sta se spoznali na družbenih omrežjih, ko sta spremljali delo druga druge. »Spoznali sva se, ko sem se zaljubila v njeno torbico brina. Beseda je dala besedo in sledile so še druge usnjene torbice,« je povedala Ana Cajhen, Barbara Izda pa jo je dopolnila, da je tudi sama spremljala Anin instagram profil. »Po nekaj klepetih ob kavi sva postali dobri prijateljici, ki sta se odločili, da ustvarita nekaj skupaj,« je v smehu povedala Izdova.

Vendar ima kolekcija Lui svoje temelje v močni zgodbi o prijateljstvu. Kot pove Ana Cajhen, se je ideja o združevanju slame in usnja začela še v času, ko je prijateljevala z danes že pokojnim oblikovalcem čevljev Aljošo Škobernetom. »Lui, tako smo ga klicali, mi je v prvih letih modnega ustvarjanja ponudil oporo, tudi veliko nasvetov o oblikovanju in izdelavi sem dobila od njega. Imela sva idejo, da bi nekaj podobnega, kar sva zdaj naredili z Barbaro, naredila skupaj,« je povedala Ana Cajhen in dodala, da je vesela, da lahko zgodbo in energijo nadaljuje z Barbaro.

Eleganca črnega usnja in slame

Kolekcija Lui je obsežna, saj je sestavljena iz dveh modelov okrogle torbice in cekarja. Vsak model pa, kot je dejala Barbara Izda, pride v različnih barvah. »Slama je lahko natur ali črna, usnje se kombinira glede na slamo. Veseli sva, da sva rjavi in črni barvi usnja dodali novo kaki zeleno, ki se odlično poda k natur slami. Všečna je tudi bordo,« je povedala Barbara Izda, Ana Cajhen pa je dodala, da je sicer natur barva slame bolj poletna, pa vendar je črna, tudi zaradi vzorca na usnju, vedno elegantna. »Veliko pozornosti sva namenili ravno temu, da se torbica lahko kombinira na živahna poletna oblačila. Seveda lahko po želji izdelava torbico tudi v drugi, bolj živahni barvi usnja.«

Tehnologija dela z usnjem se je morala, kot je poudarila Izdova, prilagoditi slami. »Najprej sem morala spoznati, kako se slama kot material obnaša. Slamnati deli, ki so skupaj zašiti v krožnih linijah in imajo svoj značilni privlačni videz, so dejansko okras torbice. Usnje daje torbici oporo, jo ščiti na delih, kjer je najbolj občutljiva. Iz usnja so izdelani tudi ročaji, zato je končni izdelek uporabna, kakovostna in trajnostna torbica,« je povedala Barbara Izda, obe ustvarjalki pa sta še poudarili, da jima je bilo od samega začetka pomembno narediti torbico, ki bo služila leta. »Podobno kot velja za cekarje, ki so kakovostni in trpežni. Govorim o izdelku, ki da občutek kompaktnosti, kar sva dosegli prav z usnjem,« pove Cajhnova, ki je površino slame apretirala – premazala s snovjo, da je dobila trdnost, prav tako je površina slamnatega dela gladka. »Slama ima lahko trše delčke, ki znajo natrgati lahkotno poletno obleko,« je pojasnila.

Torbice iz kolekcije Lui si lahko ogledate in kupite v domžalskem Slamnikarskem muzeju. Če potrebujete navdih, kako jo kombinirati v prihajajočih mesecih s poletnimi kreacijami, vabljeni prvo soboto v juniju na Slamnikarski praznik v Domžale. Del pestrega programa bo tudi modna revija, kjer bo kolekcija Lui predstavljena.

