V ponedeljek bo po večini sončno, sredi dneva in popoldne bodo predvsem v hribovitih krajih možne posamezne krajevne plohe in kakšna nevihta. Šibka burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V torek se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme. V severni in zahodni Sloveniji se bo verjetnost popoldanskih ploh in neviht nekoliko povečala. V sredo kaže na bolj spremenljivo vreme s pogostimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka, nad severno polovico Evrope pa obsežen anticiklon. Nad naše kraje z vetrovi vzhodnih smeri doteka toplejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Predvsem v krajih vzhodno od nas lahko zvečer še nastane kakšna ploha, ponoči se bo razjasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme. Sredi dneva in popoldne bodo možne posamezne krajevne plohe ali nevihte. Šibka burja ob severnem Jadranu bo popoldne večinoma ponehala.