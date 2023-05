Gospod Možina, ali veste, da ste že premagani. Mislim, da vam vse laži, npr. da na vsakoletno proslavo na Dražgošah pride samo peščica ljudi, da je na pohodu ob žici okupirane Ljubljane le nekaj udeležencev, da ni bilo okoli Ljubljane nikoli zares žice, da so komunisti največji zločinci vseh časov, da je bil tovariš Tito zločinec, ki ga lahko primerjamo s Hitlerjem, pa da ne govorim o vaših sogovornikih, ki jih povabite na RTV, katerim naravnost vlečete laži iz njihovih ust in še bi lahko naštevale vaše floskule. Večkrat sem opazila, da se celo vaši sogovorniki povlečejo nazaj, ker so laži že precej več kot malo čez mejo okusa.

Povem vam, da se vsako leto udeležim proslave na Dražgošah in da se tam prav zgrinja velika množica udeležencev, pohodnikov iz Pasje ravne ter Ratitovca in ne le nekaj črnih limuzin! Da ne govorimo o udeležencih po poti ob žici okupirane Ljubljane, kjer se steka neskončna množica dobro mislečih ljudi. Povem vam, da so vaši komunistični morilci naši starši, ki so verjeli v ideale in niso bili nikakršni zločinci ali klavci. Moji starši in vsi komunisti, ki sem jih poznala doslej,so bili komunisti in srčni borci in mnogi med njimi udeleženci NOB. Nikoli nisem opazila, da so bili k zločinci. Povojni poboji so rezultat nekega časa in nekega kolektivnega čustva, ki ga ne moremo primerjati s sedanjim časom. Vendar, ali ste se kdaj vprašali, kot zgodovinar, ali je Domobranska vojska kdaj kapitulirala? Ali ste se kdaj vprašali, ali v času pobojev prav oni niso bili še vedno v vojni s partizani in njihovimi zavezniki? Ne niste se vprašali, ker potem zgubite smisel napadov! Mojega očeta so domobranci v boju prestrelili, tako da je posledice nosil celo življenje. O vašem mnenju, da je tovariš Tito zločinec, pa vam povem naslednje. V času njegovega bivanja je bilo zgrajenih ogromno stanovanj, neprecenljivo več kot v samostojni Sloveniji. Bili smo srečna generacija, čutili smo se varni. Če pa ga že primerjate s Hitlerjem, mislim, da je bila Titova avtoriteta poznana po celem svetu. Poglejte iz arhivov, kako je potekal njegov pogreb pa boste videli, kdo vse se je udeležil njegovega pogreba. Velika večina svetovnih voditeljev se mu je poklonila v znak spoštovanja in priznanja, kot velikega in modrega voditelja. To, da je zločinec, se je pojavilo kot orožje Janšistov, ki vedno iščejo notranjega sovražnika, samo, da lahko ustrahujejo mirne in dobro misleče sodržavljane. Sram vas je lahko, da postajate vir in simbol laži na Slovenskem!

Gospod Možina, sprašujem vas, če zelo trpite zaradi vašega sovraštva do vsega, ker je bilo v času našega socializma. Ali niste zgodovinar, ali ne veste, da bo zgodovina pisala dejstva, da bo pisala objektivno. Če bi res imeli neodvisno novinarsko razsodišče, bi vas morali le ti že zdavnaj izključiti iz svojih vrst! Upam, da ta čas še pride!

Mladi, na katerih sloni naša prihodnost pa so že na letošnji Evrovizijski popevki zapeli »Sovraštvo je za vas, ne računanjte na nas.«

Marjeta Groff, Idrija