Citram njeno navedbo: »Na območju, kjer voda spodjeda obstoječo škarpo, bi na občini radi popravili temelje. To bi še razumeli, saj tukaj morda trenutno res ne preostane drugega. A kaj ko so to popravilo predvideli na način, da bi temelji po novem segali tri metre v strugo reke. Zakaj? Ker tam načrtujejo kolesarsko pot. Tako pridemo do tega, da v bistvu sploh ne rešujejo poplavne varnosti, ampak si želijo nove infrastrukture – in to neposredno v strugi reke.«

Navedeno nikakor ne drži. Projekt protipoplavne zaščite nikjer ne predvideva temeljenja zidov, ki bi segali 3 metre v strugo reke. Prav tako nikakor ne načrtujemo kolesarske poti neposredno v strugi reke in je tudi nikoli nismo. Trajnostni protipoplavni ukrepi, ki jih načrtujemo v stalnem sodelovanju z lastniki priobalnih zemljišč, so namenjeni izključno zaščiti delov naselij, ki so zaradi poplav Sor poplavno najbolj ogrožena in so bila v zadnjih 30 letih že večkrat poplavljena.

Jernej Tavčar, višji svetovalec za stike z javnostjo Občine Škofja Loka