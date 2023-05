Da je družbenoekonomski strošek posledic nesreče s smrtnim izidom okoli 1,8 milijona evrov (nič drugače ni v Sloveniji), se zadnja leta vse bolj izpostavlja, saj je objava astronomske števlke lahko tudi kot ogledalo vsej družbi. Če si namreč težko predstavljamo, da smo v sekundi lahko sami žrtev prometne nesreče ali pa izgubimo bližnjega, nam morebiti prav ekonomski izkazi pomenijo lažjo predstavo, da mečemo denar stran in bi ga lahko bolj smiselno porabili drugje. To je namreč močan argument, da lahko rečemo, da investicije v prometno varnost niso strošek, temveč način, kako prihranimo denar. Vsak evro, ki ga vložimo, pa se večkratno vrne nazaj, če pa v infrastrukturo ne investiramo, se negativni učinki hitro pokažejo.

Da je namreč število umrlih moč drastično zmanjšati in se približati viziji 0, govori zgodba Švedske, kjer je lani umrlo »le« 21 ljudi na milijon prebivalcev oziroma najmanj v EU. Slovenija je od Švedske in nekaterih drugih vzornih skandinavskih držav (Danske in Norveške) še precej oddaljena, a hrabri podatek, da smo od časov z začetka samostojnosti, ko smo smrtne žrtve beležili vsak dan, močno napredovali; Lani je tako na naših cestah umrlo 80 ljudi. A pri tem se odgovorni v državi ne smejo ustaviti, zmanjševanje števila mrtvih pa bo sedaj veliko bolj zahtevno in kompleksno ter bo zahtevalo sistemski pristop na vseh področjih od vzgoje, izobraževanja, zakonodaje, infrastrukture, vozil in novih tehnologij.

Mnogim se zdijo izračuni pretirani, generalno pa gre za neposredne stroške same nesreče, stroške reševanja, zdravljenja, sodnih postopkov, izgube v delovnopravnih razmerjih udeležencev, vzgoje in življenja ter celovite ekonomske izgube države v smeri, kaj bi posameznik družbi še lahko ponudil. Ne smemo pa pozabiti še na stroške odškodnin iz naslova zavarovanj. Seveda posledice smrti nam bližnjih v finančni obliki težko ovrednotimo. Pri oceni izgube življenja bližnjega je zato treba biti previden, saj gre za občutljivo tematiko, ki povzroča močne čustvene reakcije in etični pogled na vrednost življenja, izraženega v denarju. Zato v evropskem združenju žrtev nesreč menijo, da izguba ljubljene osebe ne more biti poplačana z denarjem.

Čeprav je govoriti o človeških življenjih z vidika statistike slišati hladno, pa je za državo smrt osebe nekaj slabega, saj izgubi delovno aktivno osebo in s tem tako imenovano tržno in netržno proizvodnjo. Če je oseba mlajša, je to za državo še toliko slabše. Zato bodite previdni in ne dovolite, da bodo o vas nekoč govorili kot o strošku.