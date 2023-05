Rover je v sredini prejšnjega stoletja veljal za najbolj konservativnega britanskega proizvajalca avtomobilov. Za državo, ki je skozi zgodovino črpala ponos iz svoje stanovitnosti, to pove veliko. Leta 1956, ko so v pisarni Roverjevega oblikovalca Roberta Boyla stekla dela na pripravi novega vozila, je bil nekoč revolucionarni avto P4 že simbol ustaljenega srednjega razreda. Avta se je v Britaniji ljubkovalno prijelo tudi ime »auntie« oziroma »tetka«. Rover je s P6 Otočanom prvič ponudil luksuzno športno izkušnjo v kompaktnem dizajnu limuzine, ki je bila hkrati cenovno dostopna veliko večjemu delu britanske družbe. Ampak to se ni zgodilo leta 1956. Preobrazba Roverjeve podobe v javnosti se je odvila šele leta 1963. Snovanje in izdelava avtomobila sta se namreč vlekli dolgih sedem let.

Razlogov za dolg porod je bilo več. Med drugim tudi zelo ambiciozen načrt. Podjetje se kljub želji po dosegu večjega trga ni želelo odpovedati kvalitetam, ki so bila sinonim za Rover. Vendar, kje je sploh možno najti finančne rezerve, če naj kvaliteta izdelave ne trpi. Eno rešitev so ponudile že manjše mere sodobnih limuzin v primerjavi s tetko. Drugo priložnost je ponudila davčna zakonodaja.

Hitra vožnja, ko omejitev hitrosti še ni bilo

Podjetje je vložilo veliko naporov v razvoj novega menjalnika ter sofisticiranega lahkega motorja, ki je s prostornino dveh litrov in štirimi valji dosegel enake zmogljivosti kot dotedanji trilitrski motor s šestimi valji. Motor je premogel 104 konjske moči (78 kW). Najvišjo hitrost je dosegel pri 167 kilometrih na uro. Iz nič do 100 kilometrov na uro je pospešil v 14,5 sekunde. Razvit je bil z željo po hitri vožnji na dolgih relacijah. V tem je bil avto svojega časa, saj novonastajajoče avtoceste po Evropi tedaj še niso imele hitrostne omejitve. Sprememba motorja je za podjetje pomenila velik prihranek pri davku na luksuzna vozila. S stavo na veliko povpraševanje ter z njim povezanimi cenovnimi ugodnostmi proizvodnje v velikih količinah so ceno spravili na ugodnih 1200 funtov namesto 1800 funtov, kot bi bilo tedaj običajno treba odšteti za luksuzno limuzino. Glavni tekmec Roverjevega P6 je bil na britanskem trgu Triumphov 2000, na evropskem trgu pa je tekmoval s Citroënovim DS.

Kupci so se morali postaviti v čakalno vrsto

Rover je v razvoj P6 vložil 15 milijonov funtov (476 milijonov evrov, če upoštevamo inflacijo), kar je bilo zelo veliko za tisti čas. Tržniški oddelek je bil nad investicijo zaskrbljen, kot tudi v razširitev produkcijskih zmogljivosti tovarne, da bi dosegla želeno količino proizvodnje. Njihove skrbi so bile odveč. Tovarna je že leto po izidu avtomobila delovala pri polnih zmogljivostih, kupci pa so se morali za nov avto postaviti v čakalno vrsto. George Farmer, ki je po smrti Roverjevega predsednika uprave Maurica Wilksa malo pred izidom P6 prevzel vodenje podjetja, je ob dobrem sprejemu avtomobila za britanski časopis The Observer slavno dejal: »Naslednjih 18 mesecev je naš problem izdelava, ne prodaja.« V reviji Motor so o avtomobilu zapisali: »Vtis je, da so ga zasnovali inženirji, ki so vozniški entuziasti, in oblikovalci, ki dajejo prednost funkciji pred dekoracijo. Rezultat je učna ura za ostale.« Avto je prejel tudi nagrade za varnost vozila, zlasti pazljivo oblikovano notranjost, ki pa je imela tudi slabost. Na zadnjih sedežih je bilo prostora zgolj za dve osebi.

Avto so izdelovali do leta 1977 pod imeni 2000, 2200 in 3500, glede na prostornino motorja. Skupno so jih izdelali 322.302, avto pa se je zapisal v zgodovino tudi na drugih področjih. V sloviti britanski vohunski seriji Kotlar, Krojač, Vojak, Vohun (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) je glavni lik George Smiley vozil prav Roverjevega P6 (2200). Bolj tragično pa je avto zaznamoval 13. september 1982. Tedaj se je ameriška igralka in monaška princesa Grace Kelly vračala domov v Monaco v svojem P6 (3500). Med vožnjo je utrpela možgansko krvavitev, izgubila nadzor nad vozilom in zapeljala s cestišča v 37 metrov globok prepad. Z njo je bila v avtomobilu hči Stephanie. Hči je preživela, monaška princesa pa se je poslovila v bolnici naslednji dan.

