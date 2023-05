Staramo se. Nekateri hitreje, drugi počasneje, a za vse velja, da je praznovanje 50. rojstnega dne svojevrstna prelomnica, ki pa jo slavljenci danes dojemajo drugače, kot so jo pred desetletji, saj se je življenjska doba podaljšala. Zato ob praznovanju abrahama nismo bili prestrašeni in slabe volje. Kvečjemu nasprotno, saj ugotavljamo, da nas leta ne načenjajo do te mere, da bi se starosti bali. Kljub temu pa se spreminjamo.

Da smo nogomet morali zamenjati s tenisom, smo vzeli v zakup, podobno kot nekaj manj las na glavi in kakšen kilogram več. Po drugi strani pa bolj cenimo partnerski odnos, prijatelje, potovanja in dobro hrano. Spreminjamo pa se tudi, ko beseda nanese na naš posel in posledično avtomobile. Všeč nam namreč postajajo štirikolesniki, za volanskim obročem katerih se pred časom nismo videli. Mercedesi, na primer. Razlog je preprost – bolj kot kadar koli prej smo začeli ceniti udobje in avtomobili z zvezdo na nosu so njegova sopomenka, saj ga utelešajo do potankosti.

Sprememba ni naključna, kot tudi nismo edini, ki jih je doletela. Statistika pravi, da bližje ko si 50. letu starosti, večja je verjetnost, da boš kupil mercedesa, saj so kupci v povprečju stari ravno 50 let. A leta niso edino, kar šteje. Pomembno je tudi stanje na bančnem računu. Začnimo pri najbolj bolečem: za razred A 180, ki predstavlja nekakšen vstop v svet Mercedesa, je potrebno odšteti 42.800 evrov, kar je prevedeno na dolžinski meter veliko. Ne smemo namreč pozabiti, da gre za petvratno izvedbo, ki v skladu z dimenzijami (dolžina 4,42 metra) sodi v tako imenovani golfov razred, ki naj bi bil ljudski. A ko ima avto zvezdo na nosu, ljudski ne more biti.

Stuttgartčani so se potrudili, da je kljub temu, da je njihov najmanjši (GLA je sicer še centimeter krajši), to še vedno pravi mercedes. Oblikovan nadvse všečno tako zunaj kot znotraj, kjer voznika pričakata dva velika in povezana barvna zaslona na dotik. Nekaj posebnega je možnost, da vse menije upravljamo prek dveh drsnih ploščic na volanskem obroču, kar je bolj enostavno in tudi varneje, kot da se dotikamo zaslona. Posebnež pa je tudi, ko beseda nanese na 7-stopenjski samodejni menjalnik. Če boste med sedežema iskali klasično ročico, je ne boste našli. Ta je namreč nameščena na desni strani takoj za volanskim obročem in spominja na ročico, ki je namenjena smerniku. Hitro se je boste privadili. Kot boste hitro na ti z motorjem. Pljučna prostornina je z 1,3 litra sicer presenetljivo majhna, kljub temu pa diha na polno, saj 136 iskrivih konjičkov (ob pomoči 14-konjskega električnega motorja) komajda čaka, da jih poženete v dir. Hitri boste. Kaj hitri, prehitri, če ne boste pazili, saj visoke hitrosti na avtocesti ne boste občutili. Tudi zato pomoč aktivnega tempomata pride še kako prav. Ko pa smo ga hoteli nastaviti, smo bili razočarani – ni ga imel. Navadni tempomat pa v avto letnik 2023, še posebej, če gre za visoko tehnološkega mercedesa, ne sodi. Še dobro, da je bila to edina resna zamera, saj je oprema založena podobno dobro, kot je trgovina najboljšega soseda. Parkirni senzorji in kamera? Seveda jih premore. Pametni ključ, ki samodejno odklepa in zaklepa vrata? Prav tako. Kaj pa navigacija? Absolutno, pri čemer je dodana vrednost, da nas varno do cilja vodi tudi kamera, ki nam enostavno kaže pot. Škoda je le, da posoda za gorivo ni večja od 43 litrov, kar je ob 6,6-litrski porabi pomenilo doseg okoli 650 kilometrov.

Razred A ni ravno družinski avto, sploh prtljažnik je z osnovnimi 355 litri krojen v skladu z zahtevami (aktivnega) para, še posebej, ko zadnjo klop podremo in nastane ravno dno ter luknja pogoltne 1195 litrov. Ali prevedeno, tedaj je vanj z nekaj spretnosti mogoče zložiti tudi dve kolesi. To seveda ne pomeni, da na zadnjo klop ne sedite. Kvečjemu nasprotno, saj je centimetrov za glavo in koleni dveh normalno raščenih potnikov presenetljivo dovolj. Kupiti ga ali ne kupiti, to je sedaj vprašanje? Da prodajne številke niso še višje, je krivda njegovega brata GLA, kateremu se po žilah pretaka športno-terenska kri in deluje mišičasto, kot da je na steroidih. Se pravi, da se sedi nekoliko višje, tudi preglednost je boljša. Kljub temu pa se zdi, da se razredu A za preživetje še ni potrebno bati, čeprav naj bi v prihodnost žezlo v roke prevzel njegov električno gnani brat EQA.