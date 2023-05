Raffaeli je bila najboljša tudi v finalu z žogo, kamor se Vedenejeva ni uvrstila, z obročem pa je naslov evropske prvakinje osvojila Ukrajinka Viktorija Onoprienko.

Vedenejeva pa ima danes še eno priložnost za kolajno. Nastopila bo namreč tudi v finalu s trakom, kamor se je uvrstila s tretjo oceno kvalifikacij.

Sinoči so se razpletli tudi boji v mnogoboju skupinskih sestav, kjer so nove evropske prvakinje postale Bolgarke pred Izraelkami in Azerbajdžankami.

Bolgarke so osvojile tudi ekipno tekmovanje, srebrne so bile Ukrajinke.