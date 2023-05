Podpisana kitara je na dražbi, ki je potekala od 19. do 21. maja v New Yorku, dosegla ceno 595.000 dolarjev, je v izjavi zapisala dražbena hiša Julien's in znesek označila kot osupljiv.

Kot je v začetku meseca povedal Kody Frederick iz dražbene hiše, je razbita kitara sicer znova sestavljena, a ni več primerna za igranje. Po njegovem mnenju je inštrument tudi alegorija »zlomljenega glasbenika, ki je definiral grobo in razburkano obdobje glasbe«.

Cobain, ki se je boril z odvisnostjo od mamil in depresijo, je umrl 5. aprila 1994, star 27 let. Nirvana, ki je nastala leta 1987, je z njegovo smrtjo razpadla.

Skupina je prvi album Bleach izdala leta 1989, svetovno slavo pa ji je prinesel drugi album Nevermind iz leta 1991, ki so ga prodali v več kot 15-milijonski nakladi. Izdali so še tretji studijski album z naslovom In Utero.