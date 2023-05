ZDA so Ukrajini v boju proti ruski agresiji v minulih mesecih zagotovile obsežno vojaško pomoč. Tokratna pošiljka bo vredna 375 milijonov dolarjev, so sporočili iz Bele hiše. Kot so dodali, gre za pomoč Ukrajini »za zagotovitev dolgoročne sposobnosti obrambe pred rusko agresijo in za njeno odvračanje«.

Biden je Zelenskemu na današnjem srečanju ponovil zavezanost ZDA, da bodo ukrajinskemu narodu pomagale pri obrambi lastne suverenosti in demokracije pred rusko invazijo, so še sporočili iz Bele hiše.

Zelenski je po pogovorih izrazil hvaležnost za najnovejši paket vojaške pomoči in za finančno pomoč ZDA v višini 37 milijard dolarjev.

Kot je dodal, sta se z Bidnom pogovarjala o nadaljnjem sodelovanju za krepitev obrambnih zmogljivosti Ukrajine, pa tudi o izvajanju mirovne formule za Ukrajino ter projektih za njeno obnovo in okrevanje.