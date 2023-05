Strelski napad se je zgodil v mestu Ensenada blizu ameriško-mehiške meje, kjer je skupina moških iz poltovornjaka začela streljati na voznike ob cesti.

Oblasti v Ensenadi so v izjavi za javnost sporočile, da je bilo ubitih najmanj deset ljudi. Še devet je ranjenih. Te so premestili v bolnišnice v Ensenadi, ki ima približno 440.000 prebivalcev.

Iz urada tožilca v zvezni deželi Baja California, kjer leži Ensenada, so že sporočili, da bodo ustanovili posebno preiskovalno skupino. Ta bo skušala najti storilce, ki so s kraja napada ušli. Motiv za napad še ni znan, so še zapisali v izjavi. Mesto Ensenada je sicer v zadnjih letih večkrat prizadelo nasilje, povezano s preprodajo drog.

Baja California velja za zvezno državo z največ naklepnimi umori, ki jih vlada večinoma pripisuje nasilju med organiziranimi kriminalnimi združbami oziroma karteli.

Med januarjem in aprilom je bilo tam po uradnih podatkih 721 umorov. V Baji Californii in petih drugih zveznih državah so zabeležili skoraj polovico od 9912 umorov v celotni državi v istem obdobju.

Nasilje v Mehiki je od leta 2006, ko je vlada ob podpori ZDA in sodelovanju mehiških oboroženih sil začela kontroverzno ofenzivo proti drogam, zahtevalo skoraj 400.000 mrtvih, več deset tisoč ljudi pa je pogrešanih, še piše AFP.