Za meritve so v Dewesoftu uporabili svoje v Sloveniji razvite in izdelane merilne inštrumente ter večkrat nagrajeno programsko opremo DewesoftX.

Čase in razdalje pospeševanj in zaviranj so izmerili z navigacijsko enoto, ki izmeri sto meritev na sekundo z natančnostjo hitrosti 0,055 kilometra na uro tudi pri več kot 400 kilometrov na uro.

Med izmerjenimi rekordi je pospeševanje od 0 do 400 kilometrov na uro in zaviranje do popolne zaustavitve v skupno 29,93 sekunde.

Poleg glavne meritve so na Neveri merili tudi oddaljenost vozila od tal in sile na vzmetenju ter dodatno beležili prek 2000 parametrov vozila iz njegovega komunikacijskega omrežja.

Namen meritev ni bil le promocija in beleženje rekordov, ampak tudi pridobitev podatkov za boljše nastavitve in nadaljnji razvoj električnih vozil, predvsem na področju aerodinamike, so še navedli v Dewesoftu.