Ta je že sprožila operacijo iskanja in reševanja. »Na teren so bili poslani uslužbenci Službe civilne zaščite Karlovca in Gospića, policisti, pripadniki HGSS – postaj Karlovac, Gospić in Ogulin ter gasilci DVD Brinje ter tudi Državna intervencijska enota Civilne zaščite Reka in Zagreb. Iskalno akcijo in reševalne akcije koordinira vodja Službe civilne zaščite Gospić,« so še sporočili iz centra za obveščanje hrvaške civilne zaščite.

Gozdnat in neprehoden teren

»Takoj smo aktivirali DVD Brinje, ki je na terenu z dvema voziloma. Eno se je usmerilo proti Kapeli, drugo proti Stajnici. Spraševali smo domačine, ali so slišali ali videli kaj nenavadnega. Teren je gozdnat in neprehoden, oblačno in deževno je ter megleno,« je razmere opisal Zvonimir Lončarić, gasilski poveljnik Ličko-senjske županije.

Prvi timovi su na terenu i dio područja je već pretražen. U potrazi ukupno sudjeluje 40 članova HGSS-a iz 4 Stanice. U pripravnost su stavljene i dodatne snage. pic.twitter.com/dQw4D1tPs4 — Hrvatska GSS (@HrvatskaGSS) May 20, 2023

Več informacij za zdaj ni znanih.