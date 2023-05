Voditelji držav in vlad G7 so v izjavi zapisali, da so prepoznali potrebo po naslavljanju izzivov umetne inteligence, ki je vse bolj prisotna v različnih sektorjih. Napovedali so vzpostavitev delovne skupine za »hirošimski proces umetne inteligence,« v okviru katerega se bodo ukvarjali z »upravljanjem umetne inteligence, zaščito intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, spodbujanjem transparentnosti, odzivanjem na manipulacije z informacijami, vključno z dezinformacijami, in za odgovorno uporabo teh tehnologij«.

Nova delovna skupina bo organizirana v sodelovanju z Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj in Globalnim partnerstvom za umetno inteligenco.

Vrh G7 je poudaril tudi, da je »treba upravljanje digitalnega gospodarstva še naprej posodabljati v skladu z našimi skupnimi demokratičnimi vrednotami«, pri čemer so voditelji izpostavili pravičnost, spoštovanje, zaščito pred spletnim nadlegovanjem, sovraštvom in zlorabami.

Orodja za ustvarjanje besedil, kot je ChatGPT, in programi za ustvarjanje slik ter glasbe so po svetu vzbudila navdušenje, preplah ter tudi tožbe proti podjetjem, ki so orodja razvila. Nekateri ustvarjalci jih namreč obtožujejo, da v svojih algoritmih brez dovoljenja uporabljajo njihovo intelektualno lastnino.

»Regulacija umetne inteligence je nujna«

Vlade po vsem svetu so pod pritiskom, da se odzovejo na hiter razvoj te tehnologije, pri čemer je izvršni direktor snovalca ChatGPT, družbe OpenAI Sam Altman ta teden ameriškim zakonodajalcem dejal, da je regulacija umetne inteligence nujna. Vztrajal je, da bo umetna inteligenca, ki jo bo razvilo njegovo podjetje, nekoč »rešila nekatere največje izzive človeštva, kot so podnebne spremembe in zdravljenje raka«.

Umetno inteligenco si želi regulirati tudi EU. Pristojna odbora Evropskega parlamenta sta prejšnji četrtek potrdila osnutek izhodišča za pogajanja s članicami EU o aktu o umetni inteligenci. V njem je zapisano, da bi sisteme umetne inteligence nadzorovali ljudje, da bi bili varni, transparentni in okolju prijazni. Parlament bo stališče potrjeval junija.