S tem se je odzval na napovedi ZDA, da bodo zahodnim zaveznicam dovolile, da Ukrajini dobavijo bojna letala F-16 ameriške izdelave, ter omogočile skupne programe zaveznic za usposabljanje pilotov ukrajinske vojske.

»Vidimo, da se zahodne države še vedno držijo scenarija eskalacije. Pri tem so izpostavljene velikanskemu tveganju,« je dejal Gruško, poroča britanski BBC.

»Vsekakor bomo to upoštevali v vseh naših načrtih in imamo vsa potrebna sredstva za dosego zastavljenih ciljev,« je dodal ob robu zasedanja sveta za zunanjo in obrambno politiko.