V nekaterih predelih se gladina vode počasi znižuje, več sto prostovoljcev in uslužbencev reševalnih služb pa čisti ceste. Kljub temu pa se še vedno sprožajo zemeljski plazovi. Več kot tisoč gasilcev je posredovalo v 3000 različnih intervencijah, v petek pa se je stanje ponovno poslabšalo, potem ko so reke v bližini jadranskega mesta Ravenna ponovno prestopile bregove.

Prav tako se nekatera naselja soočajo s pomanjkanjem pitne vode in hrane.

Italijanska vlada pod vodstvom Giorgie Meloni se bo v torek predvidoma sešla na seji, na kateri bo odločala o ukrepih za pomoč prizadetim območjem. Z Japonske, kjer se premierka udeležuje vrha G7, je prizadeti regiji zagotovila »popolno solidarnost«.

V nekaterih delih regije na jadranski obali je še vedno v veljavi največja stopnja ogroženosti pred naravnimi nesrečami, je sporočila italijanska civilna zaščita. Deževalo bo predvidoma do naslednjega tedna, še navaja dpa.

Škodo, ki so jo povzročile ekstremne vremenske razmere, so ocenili na več milijard evrov. Italijanski minister za okolje Gilberto Pichetto je v četrtek napovedal, da bo italijanska vlada Evropsko komisijo zaprosila za sredstva iz evropskega solidarnostnega sklada. Tiskovni predstavnik Evropske komisije je nato sporočil, da center EU za usklajevanje nujnega odziva pozorno spremlja poplave v Italiji in je pripravljen pomagati.