Lunarni modul Blue Origin je Nasa izbrala za misijo Artemis 5, ki je trenutno načrtovana za leto 2029.

Podjetje bo moralo najprej dokazati, da lahko varno pristane na Luni brez posadke.

Ustanovitelj in nekdanji izvršni direktor podjetja Amazon Bezos je na Twitterju zapisal, da je počaščen, da lahko skupaj z Naso popelje astronavte na luno in to tako, da tokrat tam tudi ostanejo dalj časa.

Pogodba je vredna 3,4 milijarde dolarjev, vendar pa je John Couluris, podpredsednik Blue Origin, odgovoren za lunarni transport, na novinarski konferenci povedal, da bo podjetje za razvoj plovila prispevalo precej več od tega zneska.

Program Artemis pomeni vrnitev Nase na Luno po več kot 50 letih in je sestavljen iz več misij.

Leta 2021 je Nasa izbrala SpaceX za izdelavo pristajalnega modula za Artemis 3, kar je bila prva misija v seriji, pri kateri bodo na površje Lune stopili astronavti. Pogodba je bila vredna 2,9 milijarde dolarjev, čeprav tudi SpaceX ta znesek dopolnjuje z lastnimi sredstvi.

Za prvo naročilo se je potegoval tudi Blue Origin, ki je po porazu vložil neuspešno tožbo proti Nasi. Nasa je sprva nameravala ponuditi dve pogodbi, kar je običajna praksa za zaščito pred morebitnim neuspehom ene pogodbe, vendar je opozorila, da jo omejujejo proračunski pomisleki.

NASA je leta 2022 izbrala SpaceX tudi za misijo Artemis 4, hkrati pa je druga podjetja pozvala k ponudbam za preostali del programa.

»Želimo si več konkurence. Želimo dve pristajalni plovili,« je v petek dejal vodja Nase Bill Nelson.

Blue Moon lunarni pristajalni modul razvija z več partnerskimi podjetji, kot so Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic in Honeybee Robotics.