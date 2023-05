V tako imenovani »viziji iz Hirošime o jedrski razorožitvi« se je skupina G7 zavezala, da bo »dosegla svet brez jedrskega orožja z nezmanjšano varnostjo za vse«.

Kot so zapisali, vrh poteka v Hirošimi, ki skupaj z Nagasakijem opozarja na »uničenje brez primere in neizmerno človeško trpljenje«, ki so ga doživeli prebivalci po atomskih bombah leta 1945. Pri tem so poudarili pomen 77-letnega obdobja neuporabe jedrskega orožja.

Voditelji so v dokumentu obsodili neodgovorno jedrsko retoriko Rusije, načrt za namestitev jedrskega orožja v Belorusiji pa označili za nevaren in nesprejemljiv.

»Neodgovorna jedrska retorika Rusije, spodkopavanje režimov nadzora nad oborožitvijo in izražena namera za namestitev jedrskega orožja v Belorusiji so nevarni in nesprejemljivi,« so zapisali v izjavi. V jedrski vojni ni mogoče zmagati »in se je ne sme nikoli začeti«, so poudarili.

Kitajska s pospešenim povečevanjem svojega jedrskega arzenala brez preglednosti in smiselnega dialoga prav tako predstavlja »grožnjo svetovni in regionalni stabilnosti«, piše v izjavi.

Severno Korejo so v izjavi posvarili pred »provokativnimi dejanji«, Iran pa pozvali, naj »preneha z jedrskim zaostrovanjem«.

Pogodba o neširjenju jedrskega orožja mora biti podlaga za prizadevanje za jedrsko razorožitev in miroljubno uporabo jedrske energije, je navedeno v izjavi, v kateri voditelji G7 poudarjajo, da je svet brez jedrskega orožja treba doseči z »realističnim, pragmatičnim in odgovornim pristopom«.

Voditelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP z dokumentom nakazali, da je v sedanjem svetovnem varnostnem sistemu težko doseči napredek pri jedrski razorožitvi, dokument pa je odraz prizadevanj japonskega predsednika vlade Fumia Kishide, ki prihaja iz Hirošime.

»Za dosego sveta, kakršnega si želimo, so potrebna globalna prizadevanja, ki nas bodo popeljala od krute realnosti do ideala, ne glede na to, kako ozka je ta pot,« so poudarili, niso pa ponudili konkretnih zavez.

Voditelj članic skupine - Kanade, Francije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, ZDA, Japonske, pa tudi EU - so v petek srečanje v Hirošimi začeli s polaganjem vencev ob spomeniku žrtvam napada z jedrsko bombo leta 1945.