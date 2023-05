Zanimanje za slovensko ljudsko izročilo je Ramovš pokazal že v študentskih letih, ko je začel plesati v Akademski folklorni skupini France Marolt. Nato je v skupini deloval kot pomočnik vodje, leta 1965 pa je prevzel strokovno in umetniško vodstvo skupine. Je avtor antologije slovenskih ljudskih plesov z naslovom Plesat me pelji (1980) in treh zbirk z naslovom Polka je ukazana. Napisal je več kot 50 koreografij slovenskih ljudskih plesov. Za svoje znanstveno delo je prejel več nagrad in priznanj, med drugim Župančičevo nagrado (1989) in Murkovo priznanje (1995). Leta 1998 je prejel častni znak svobode Republike Slovenije »za dolgoletno znanstveno delo in za zasluge pri popularizaciji slovenskega plesnega ljudskega izročila, še posebej za dolgoletno ustvarjalno vodenje AFS France Marolt«.