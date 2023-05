Honorjev pregibni telefon magic vs, ki se iz dimenzij običajnega telefona razpre v manjšo tablico, je na nas naredil vtis že med njegovo evropsko predstavitvijo na letošnjem sejmu mobilnih tehnologij MWC 2023 v Barceloni. Nekaj mesecev kasneje smo zopet dobili priložnost, tokrat za daljši in bolj celovit test. Ob prvem razprtju notranjega zaslona so se vsi pozitivni spomini iz Barcelone vrnili.

Honorju je treba res čestitati za inženirsko dovršenost tečaja, ki omogoča zapiranje in razpiranje glavnega zaslona. Podjetje je ponosno, da mu je število komponent, ki sestavljajo tečaj, uspelo skrčiti z 92 na vsega štiri. Prav tako se radi pohvalijo, da naprava zdrži 400.000 pregibov, kar je dvakrat več od Samsungovega galaxy z fold4. No, bolj pomemben je sam občutek razpiranja. Uporabniku daje vtis, kot da se telefon naravnost želi razpreti. To ne pomeni, da se bo zadeva razpirala kar sama od sebe in bingljala. Daleč od tega. Tečaj je zanesljiv in premore dovolj upora, da lahko obstoji pri praktično katerem koli kotu odprtosti notranjega zaslona. Vseeno ob razprtju sam od sebe kar nekako poskoči v odprtost, da je pravo veselje. Všeč nam je tudi, da se zloženi telefon lepo poravna v vzporednost stranic, tako da praktično ni špranje med njima. Je tudi znatno tanjši od folda4, čeprav še naprej precej debelejši od običajnega telefona brez pregibnega zaslona. Vdolbina vzdolž tečaja pa je vendarle malce manj izrazita kot pri foldu4.

Za vsakodnevno uporabo je morda še pomembnejši podatek, da je magic vs na prednjem oziroma manjšem zaslonu našel prostor za praktično poln zaslon klasičnega mobilnika. Je malenkost ožji, a v praksi neopazno. Razmerje stranic je 21:9. Pri klasičnih mobilnikih je nekje pri 20:9. Zunanji zaslon je na desni tudi malenkost ukrivljen za prijetnejši občutek v dlani, sicer pa ima diagonalo 16,4 centimetra (6,45 palca). Pisanje sporočil na virtualni tipkovnici ne predstavlja težav, tudi brskanje po spletu in prebiranje vsebin deluje nerazločljivo od izkušnje na običajnem mobilniku. Potreba po razpiranju zaslona ob dnevnih opravilih, kot je hiter odgovor na SMS, bo zato manjša. Tudi sicer je zunanji zaslon OLED lep, z ločljivostjo 2560x1800 oziroma gostoto 431 pik na palec (ppi). Podpira HDR10+, ima najvišjo svetilnost 1200 kandel, frekvenca osveževanja slike pa je dinamična do 120 hercev (Hz).

Ko mobilnik razpremo, dobimo notranji zaslon OLED z diagonalo 20 centimetrov (7,9 palca) z ločljivostjo 2272x1984 oziroma gostoto 382 ppi. Tudi ta zaslon podpira HDR10+, a ima najvišjo svetilnost 800 kandel, najvišja frekvenca pa doseže 90 hercev. Ločljivost je malenkost večja kot pri foldu4, sta pa nižji svetilnost in najvišja frekvenca za 400 kandel in 30 hercev. Še najbolj opazna razlika pri magic vs v primerjavi z notranjim zaslonom folda4 pa je prisotnost črne pike okoli notranje kamere. Fold slednjo odlično zakrije pod razredčenim prgiščem slikovnih pik, da uporabnik kamere praktično ne opazi. Gre za odlično rešitev, ki jo pri Honorjevem magic vs močno pogrešamo. Črna pika močno skazi izkušnjo zaslona, ki je namenjen konzumiranju vsebin, pri čemer je notranja kamera v praksi uporabna zgolj za kakšne videoklice. Definitivno minus točka.

Kamera ni prioriteta

Ker je mobilnik na Kitajskem izšel že lani, je tudi evropska različica opremljena z lanskim procesorjem snapdragon 8+ gen 1. Telefon seveda podpira tudi 5G in ima poln dostop do Googlovih storitev. V Evropi so v ponudbi modeli z 12 GB delovnega spomina in 512 GB prostora za shranjevanje. Uporabniška izkušnja je gladka in brez kritike. Velika je tudi baterija s kapaciteto 5000 miliamperskih ur (mAh), z možnostjo 66-vatnega žičnega polnjenja. Polnilnik je v škatli.

Za fotografijo so na hrbtni strani glavna kamera z ločljivostjo 54 milijonov pik (MP), 50-MP ultraširokokotna kamera in 8-MP teleobjektiv s trikratno optično povečavo. Obe prednji kameri (zunanja in notranja) pa imata ločljivost 16 MP. Kamere na velikih pregibnih telefonih tradicionalno niso ravno v prvem planu. V tej luči lahko rečemo, da se magic vs odreže pričakovano solidno. Barve so dokaj pravilne in naravne. Pri podrobnostih pa stvar ni v čistem vrhu letošnjega nabora, a se zlasti glavna kamera in teleobjektiv odrežeta čisto v redu. Ultraširokokotna kamera kljub gostoti slikovnih pik medtem močno lika podrobnosti. Sebki z zunanjo kamero so zelo lepi.

Ponoči je stvar pričakovana. Ultraširokokotna kamera je temna. Glavna kamera in teleobjektiv sta nekoliko svetlejša, a skromna s podrobnostmi. Sebki z osvetlitvijo zaslona so solidni in tudi nekaj svetlih elementov iz ozadja se razloči.

Honorjev pregibnik magic vs je zelo zanimiv in izredno inovativen na ravni dizajna ohišja, a pogrešamo skrito notranjo kamero. Njegova glavna hiba pa je, da Honor zelo pazljivo stopa na evropski trg in ga ne namerava dati v uradno prodajo v Sloveniji. Kdor ga želi, bo moral pogledati proti zahodu. Za različico z 12 GB delovnega spomina in 512 GB prostora je treba odšteti 1599 evrov. To je sicer kar nekaj manj od folda4 ob izidu, a se ta telefon danes že najde za okoli 1330 evrov.