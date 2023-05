Konstrakta za Slovenijo in Finsko

Ana Đurić - Konstrakta, lanska evrovizijska predstavnica Srbije, ki je bila v letošnji srbski žiriji, je razkrila, da je glasovala za Finsko in Slovenijo. »Slovenci so bili nepretenciozni, simpatični, Finec pa je bil po mojem okusu. Obstaja neskladje med tem, kako je glasovalo občinstvo in kako žirija. Finec je bil recimo ljubljenec občinstva in je prejel več točk, vendar je žirija prepoznala pesem Loreen kot nekaj, kar si zasluži pozornost. Osebno ne podpiram tega, da se nekdo, ki je že zmagal na Evroviziji, ponovno pojavi tam, glede na to, da je občinstvo že na začetku pristransko. To seveda vodi do tega, da tekmovanje ni več tako pošteno,« je povedala za srbske medije in dodala, da jo je končni rezultat presenetil, da pa je zadovoljna z nastopom srbskega predstavnika Luka.