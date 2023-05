TMZ o Britney Spears in njenih številnih nenavadnih navadah

Televizija Fox je minuli teden predvajala dokumentarec TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom. Film je razkril precej bizarnih podrobnosti o 41-letni pevki. Ta njihovih navedb še ni komentirala, se je pa zato oglasil njen 29-letni mož Sam Asghari, ki je na instagramu kritiziral TMZ zaradi »popolnoma gnusnega« prikaza in pozval njene oboževalce, naj ga ne gledajo.