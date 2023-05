Potem ko sta Meghan in princ Harry zapustila podelitev nagrad women of vision v New Yorku, so par, ki ju je spremljala Meghanina mama Doria Ragland, kar dve uri zasledovali paparaci, pri tem pa, kot trdi par, storili več prometnih prekrškov. »Vojvoda in vojvodinja Sussekška ter gospa Ragland so doživeli skoraj katastrofalno zasledovanje izjemno agresivnih paparacev,« je sporočil tiskovni predstavnik para.

Varnostniki para so incident opisali kot kaotičen, paparaci pa naj bi ju spremljali v različnih tipih vozil, od avtomobilov do mopedov in električnih koles, ter ogrožali konvoj in vse okoli njih, saj so vozili skozi rdeče luči, v nasprotno smer po enosmernih cestah in divjali po ulicah. Meghan in Harry sta bila zaradi incidenta menda pretresena, ne pa tudi poškodovana, prav tako ni bilo poročil o trkih, poškodbah in aretacijah. Župan New Yorka Eric Adams, je obsodil neodgovorno ravnanje paparacev in izrazil zaskrbljenost glede javne varnosti. Princ Harry je že prej opozarjal na varnost svoje družine, saj naj bi ta doživela podobno obravnavo medijev, kot jo je njegova mati princesa Diana, ki je skupaj z zaročencem Dodijem Al Fayedom umrla v prometni nesreči v Parizu leta 1997, ko sta bežala pred paparaci.