»Takšne Zadruge, kot jo poznamo in gledamo zdaj, ne bomo več predvajali,« je povedal. »Usedel se bom z najtesnejšimi sodelavci in videl, ali bomo v prihodnosti sploh imeli resničnostni šov. Če ga bomo imeli, bo zagotovo imel novo obliko in novo formo, tako da boste znani po nečem, kar ni malenkost – da boste zadnja generacija te dobe resničnostne televizije. Z drugimi besedami, ničelna toleranca do fizičnega stika, propadla vam bodo vsa plačila, ven odhajate z ničlo,« je dejal tekmovalcem zadnje sezone šova. Rekel jim je še, da so Pink najbolj obsojali tisti, ki šova niso niti gledali. »Oni so medijsko vezani na twitter, Novo in N1. Bili so najglasnejši. Predstavljali so največji del tistega, kar je sestavljalo proteste, tako prve kot druge, vendar predvsem druge. Prvi so bili nekoliko drugačni. Tu pridemo do situacije, ki smo jo zelo dobro analizirali,« je dejal, pri čemer je mislil na proteste v Beogradu po dveh množičnih pobojih v Srbiji v maju. Po njih se je javnost obrnila tudi proti televiziji Pink zaradi vsebin, ki jih predvaja, med njimi tudi šova Zadruga, ki je znan po škandalih in spornih tekmovalcih.

Mitrović o šovu seveda meni drugače. »Ljudje, ki praktično ne gledajo tega programa, so polni kritik. In ne samo kritik. Ta program so pripravljeni obtožiti za določene družbene dogodke, ki so skrajno zverinski, vendar nimajo nobene povezave z našim programom, niti jih ni mogel na kakršen koli način spodbuditi,« meni.