Kupec, uživač v igri

Pil je z Neilom Sheehyjem, enim najbolj ikoničnih tujih hokejistov, kar jih je drsalo po Sloveniji. In ve tudi, za koga igra Sheehyjev sin. S takšne vrste poznavalcem in insajderjem sem si z veseljem pogledal tekmo Slovencev s Čehi na letošnjem svetovnem prvenstvu elitne divizije in se pri slovenskem vodstvu z 2:0 v šali celo domislil napuhlega vzklika: »Kva ste Čehi!« Kaj kmalu so Čehi, namesto da bi našim nekako uspelo dati še tretjega, dali svoj prvi gol, kar se je sinergično poklopilo s pomembnejšim trenutkom od gledanja tekme. Razvoj dogodkov se je dalo slutiti. Ko Čehi padejo v svoj tradicionalni hokej, bi se to morda dalo primerjati s plesanjem mušic. Oni so hokejski Brazilci. Miloš Kupec je ime igralcu, ki je po desetih sezonah prve češkoslovaške lige konec osemdesetih let prišel v Ljubljano. Virtuozen dribler. Uživač v igri, hokejist plesalec.