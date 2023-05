Po letu 1939, ko je svetovno prvenstvo v namiznem tenisu gostil Kairo, bo ta mesec najmočnejše tovrstno tekmovanje znova na afriški celini. Najboljše namiznoteniške igralce in igralke na svetu bo gostil Durban, in sicer med 20. in 28. majem. Na tekmovanju bodo pod vodstvom Andreje Ojsteršek Urh nastopili štirje slovenski igralci in igralke. Med posamezniki so si prek svetovne lestvice nastop zagotovili Ana Tofant, Darko Jorgić in Deni Kožul. Med dvojicami bo z Ano Tofant igrala Katarina Stražar, medtem ko bo Jorgić igral skupaj s soigralcem pri Saarbrücknu, Čehom Tomasom Polanskym.

Glavni up Slovenije bo Darko Jorgić, ki se je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Houstonu uvrstil v osmino finala, v katerem je moral priznati premoč Brazilcu Hugu Calderanu. Hrastničan bo upravičil uvrstitev na svetovni lestvici s ponovitvijo ameriškega rezultata, njegove želje pa so višje, saj bi se rad prebil vsaj v četrtfinale. Med najboljšo osmerico na svetu se je na turnirjih najvišjega ranga Jorgić uvrstil že večkrat, navsezadnje tudi na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu. Darko Jorgić je trenutno 13. igralec sveta, med evropskimi igralci pa je pred njim le Šved Truls Moregard, in sicer na sedmem mestu. Japonec Tomakazu Harimoto je s četrtim mestom na lestvici preprečil, da bi bili v Južni Afriki prvi štirje nosilci Kitajci.

Slovenska reprezentanca je v Durban odpotovala v sredo, prek vmesnega postanka v Dubaju. Po besedah Andreje Ojsteršek Urh so imeli dobro letalsko povezavo, saj so v Združenih arabskih emiratih na naslednji let čakali le nekaj ur, medtem ko so številne druge reprezentance, ki so na prizorišče potovale prek Johannesburga, na zadnji let čakale precej dlje. Podatek, ki na tako dolgi poti in v izjemno natrpanem urniku ni zanemarljiv. »Naš osnovni cilj je, da izboljšamo uvrstitev iz Houstona. Moram pa priznati, da oba z Darkom večinoma razmišljava o olimpijskih igrah v Parizu. V glavi imava številne scenarije, kako se v prihodnji sezoni čim bolje pripraviti na največje tekmovanje. V Durbanu se bom pogovorila še s šefom kitajskega namiznega tenisa Liuom Guoliangom, glede morebitnih priprav med sezono na Kitajskem. Načrte sva že predstavila tudi klubskim delodajalcem v Saarbrücknu, ki se strinjajo, da lahko Darko v prihodnji sezoni večji poudarek nameni pripravam na olimpijske igre, zato bo moral izpustiti tudi kakšen dvoboj v bundesligi,« je pred odhodom povedala Andreja Ojsteršek Urh.

Drugih vidnejših rezultatskih pričakovanj v slovenski reprezentanci nimajo. Darko Jorgić je v Južno Afriko odpotoval dobro pripravljen, saj se je v nedeljo s Saarbrücknom uvrstil v finale bundeslige. Zaenkrat ima s stališča osvajanja lovorik najuspešnejšo sezono doslej, saj je v Montreauxu ubranil zmago na turnirju najboljših 16 igralcev na svetu, s Saarbrücknom pa je osvojil tudi ligo prvakov, kar je največji klubski uspeh doslej.

Tibharjev klub je v igri še za domačo lovoriko, za katero bodo morali Darko Jorgić, Nemec Patrick Franziska, Čeh Tomas Polansky in Belgijec Cedric Nuytinch še enkrat premagati Borussio iz Düsseldorfa. Vse kaže, da zanjo ne bo igral najboljši evropski igralec zadnjega obdobja Timo Boll, ki bo zaradi poškodbe rame izpustil tudi nastop v Durbanu. »Povsem sem osredotočen na olimpijske igre v Parizu, kjer bom lahko dosegel odmevni rezultat le, če odpravim bolečine. Žal mi je, ker v Durbanu ne bom branil bronaste kolajne iz Houstona, a se moram hkrati zavedati, da sem star že 42 let,« sporoča Timo Boll.