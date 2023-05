V 32-letni zgodovini hrvaške lige v samostojni državi je Zagreb osvojil vseh 31 naslovov prvaka (v sezoni 2019/20 tekmovanja ni bilo zaradi koronavirusa), pred bližnjim sklepnim turnirjem najboljše četverice v hrvaškem pokalu v Poreču pa ima že 28 tovrstnih lovorik, brez katerih je ostal le v sezonah 2000/01 in 2001/02, ko je slavil Metković. V letošnji ligi je Zagreb v desetem (zadnjem) krogu končnice za prvaka izgubil v Našicah s 23:26 (prvo tekmo končnice v Zagrebu so gostitelji dobili s 30:25), tako da sta oba finalista medsebojni obračun in lovoriko začela s po dvema točkama, po pravilih hrvaške zveze pa prvak postane tista ekipa, ki v finalu prva zbere šest točk.

Prvi finalni dvoboj je Zagreb doma dobil s 30:26, v drugem pa je v fantastičnem navijaškem vzdušju v dvorani osnovne šole kralja Tomislava v Našicah (padel je tudi rekord – več kot 2500 gledalcev) po dramatični končnici slavil z 28:27. Gostje so z zmago malce pokvarili zabavo v dvorani in pred njo: uprava domačega kluba je zaradi premajhne zmogljivosti dvorane pred objektom postavila velik šotor z velikimi zasloni za ogled tekme, zveste navijače kluba pa ni nagradila le z brezplačnim ogledom tekme, ampak tudi z brezplačno hrano (spekli so tudi dva velika vola), pijačo in nastopi tamburašev.

Predsednik verjame v Tamšeta

Branko Tamše, ki je z Gorenjem trikrat postal prvak Slovenije, s Celjem osvojil 14 od možnih 15 lovorik (po petkrat državni in pokalni zmagovalec, štirikrat superpokalni), a je septembra 2018 dobil nogo po porazu v Ribnici v četrtem krogu slovenske lige, je januarja 2019 postal trener svojega zdajšnjega krvnika Zagreba. Pred prihodom Tamšeta, ki je podpisal enoinpolletno pogodbo, je Zagreb v dveh letih in pol zamenjal kar šest trenerjev (Veselin Vujović, Silvio Ivandija, Slavko Goluža, Kasim Kamenica, Zlatko Saračević, Lino Červar). A tudi prvi Slovenec na trenerski klopi Zagreba ni oddelal celotnega mandata: po osvojenem prvenstvu in pokalu je po dobrih devetih mesecih in pol ostal brez službe, nasledil pa ga je Veselin Vujović, ki je nekaj mesecev prej odstopil kot trener Železničarja iz Niša.

A Tamše se je na Hrvaško vrnil že januarja 2021, ko je podpisal dveinpolletno pogodbo z Nexejem, zamenjal pa je Hrvoja Horvata, ki je po petih letih zapustil klub in postal selektor moške reprezentance Hrvaške. »Verjamem, da bomo pod Tamšetovim vodstvom uspeli prekiniti Zagrebovo rokometno vladavino na Hrvaškem,« je ob inavguraciji novega trenerja dejal Josip Ergović, predsednik RK Nexe, v katerem je športni direktor nekdanji rokometaš in hrvaški reprezentant Vedran Zrnić, sicer tudi bivši Tamšetov soigralec v Gorenju. In predsednikov cilj vedno bolj postaja realen, kajti Nexe že ogroža dominacijo Zagreba.

Trikrat zapored podprvak

V minuli sezoni je prvič premagal Zagreb, v letošnji mu je to spet uspelo, a trener, ki se ga je zaradi serijskega osvajanja lovorik v Sloveniji oprijel vzdevek »Branč Osvajalec«, še vedno čaka na prvo na Nexejevi klopi. V sezoni 2021/22 je postal hrvaški podprvak in se presenetljivo uvrstil na sklepni turnir najboljše četverice v evropski ligi, v kateri je v tej sezoni obstal v četrtfinalu. Na zadnji stopnički pred »final fourom« ga je ustavil nemški Göppingen, v hrvaškem pokalu pa mu je nepričakovano spodrsnilo spet na zadnji stopnički pred sklepnim turnirjem četverice v Poreču: v četrtfinalu so v Našicah tesno slavile Sesvete (30:29).

Po nedavnem porazu v finalu hrvaške lige Tamše ni bil pretirano razočaran. »Če želiš premagati Zagreb, moraš prikazati idealno predstavo na igrišču ali pa skoraj idealno. Izkoristiti moraš vsako najmanjšo priložnost, ki ti jo nasprotnik ponudi. Nekaterih nismo izkoristili in to nam je na koncu zmanjkalo za drugačen razplet. Nekajkrat nam je Zagreb pobegnil na tri, štiri gole prednosti, a smo se vedno vrnili v igro. Nobenemu svojemu igralcu nimam česa zameriti ali očitati, vsi so se borili maksimalno in do konca, a smo bili žal za gol prekratki,« je ocenil Branko Tamše, v zadnjih treh sezonah trikrat podprvak Hrvaške z Nexejem.

Prihajata še dva Slovenca

V Našicah že imajo bolj ali manj izdelan seznam odhodov in prihodov igralcev po tej sezoni. V Slavoniji ostaja Andraž Velkavrh, v letošnji sezoni edini igralec iz Slovenije, v novi pa se mu bosta pridružila še dva rojaka: iz Celja Pivovarne Laško prihaja Gal Marguč, po desetih letih igranja za nemški Magdeburg pa Marko Bezjak, ki je kot igralec Gorenja s Tamšetom sodeloval že v Velenju. Med okrepitvami velja omeniti še hrvaškega reprezentanta Manuela Štrleka (doslej madžarski Veszprem) in Adirja Cohena (francoski Tremblay), prvega Izraelca v zgodovini hrvaške lige, od prestopa mladega Hrvata Patrika Martinovića iz Celja v Našice pa ne bo nič.

Igralci Nexeja bodo trenirali skupaj do 24. maja, nato bodo sami delali po individualnih navodilih kondicijskih trenerjev in odšli na dopust. Tamše, trener kluba z vzdevkom Strele (v originalu: Gromovi), pravi: »Vem, da dobro delamo na vseh področjih in da je za nami dobra sezona. Po njej smo še boljši, pametnejši in bogatejši na številnih področjih, tako na igrišču kot izven njega. Zavedamo se, kaj in kako moramo delati ter nadgrajevati dosedanje delo. Zdaj smo se še za korak približali Zagrebu in smo mu že zelo blizu.«