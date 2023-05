Latvijci so si pred svojimi glasnimi navijači po uvodnih porazih proti Kanadi in Slovaški s presenetljivo zmago nad Češko po podaljšku in minimalni zmagi nad Norveško teoretično že zagotovili obstanek v elitni diviziji. Tri kroge pred koncem skupinskega dela so bili celo na četrtem mestu, ki še vodi v četrtfinale, zato je bila njihova motivacija proti Sloveniji še toliko večja. A tudi izbranci Matjaža Kopitarja so potrebovali točke v boju za obstanek med najboljšimi na svetu. Na koncu so imeli celo strel več proti nasprotnikovim vratom (28:27), v zadnji tretjini je bilo razmerje strelov celo 13:8, a tudi do ni bilo dovolj za vsaj točko, ki bi si jo risi glede na prikazano igro zaslužili.

»Zagotovo so takšni porazi najtežji, še zlasti, ko si v zadnji tretjini boljši, žal pa se plošček nikoli ni odbil tako, kot bi si želeli. Poraz je boleč, ampak zdaj je, kar je. Moramo dvigniti glave, kajti pred nami sta še dve tekmi. Že celoten turnir kažemo svoj značaj, kajti individualno tekem, ki sta pred nami, ne bomo mogli dobiti. Morali se bomo izkazati kot ekipa in s to miselnostjo bomo šli tudi v obračuna jutri s Slovaško in dan pozneje s Kazahstanom,« je po novem porazu dejal kapetan Jan Urbas.

Neučinkoviti z igralcem več

Četrtkova naporna tekma s Češko je v uvodnih minutah prve tretjine v igri Slovenije pustila posledice. Latvijci so prišli do nekaj nevarnih strelov, predvsem takrat, ko je bil izključen Tadej Čimžar. V nadaljevanju tretjine so risi vzpostavili ravnotežje, a se je latvijski vratar Arturs Šilovs, ki je letošnjo sezono začel v Vancouvru v ligi NHL, izkazal ob strelih Žige Panceta in Mihe Verliča. Toda v 12. minuti je Rihards Bukarts, napadalec celovškega KAC, izkoristil slabo pokrivanje slovenskih hokejistov v svoji obrambni tretjini in premagal nemočnega Gašperja Krošlja.

Tudi na začetku druge tretjine so imeli Slovenci dvakrat igralca več, dve sekundi tudi dva, vendar se kljub pritisku proti latvijskim vratom izid ni spremenil. Zato pa so imeli več sreče potem, ko sta se slovenski obrambni tretjini zaletela Rudolf Balcers in Kristaps Zile, kar je v protinapadu po podaji Roka Tičarja izkoristil Anže Kuralt. Podajalec za slovenski gol je moral tri minute pozneje na kazensko klop, kar je Kaspars Daugavinš hitro izkoristil. V še težjem položaju je bila Slovenija po novem golu Latvijcev, ko starejšemu bratu strelca prvega gola, Robertsu, ni šel v blok Matic Podlipnik. Dvanajst sekund pred odhodom na zadnji odmor je strel Jana Urbasa z modre črte pred latvijskimi vrati smer ploščku spremenil Miha Verlič in Slovenijo vrnil v igro.

Šilovs je bil vedno na mestu

V zadnji tretjini so risi skušali priti vsaj do izenačenja, a se mreža domačega vratarja ni več zatresla. Na drugi strani so Latvijci v 42. minuti sicer dosegli gol, od daleč je bil uspešen Uvis Janis Balinskis, vendar je Ronald Keninš pred vrati oviral Krošlja, kar so sodniki po ogledu posnetka, ki ga je zahteval Kopitar, tudi opazili in gol razveljavili. V končnici, ko je Krošelj zapustil svoja vrata, je bilo vroče pred domačimi vrati, toda Verlič ni prišel do strela. Sedeminštirideset sekund pred koncem je Robert Sabolič s prekrškom prekinil latvijski napad in si prislužil izključitev, s tem pa je bilo tudi konec upov za slovensko reprezentanco.

»Spet smo bili zelo blizu vsaj neodločenemu izidu, ki bi si ga glede na prikazano igro zaslužili, ampak tako je to v športu. Pohvalil bi svoje igralce, ki so bili po težki tekmi s Češko drsalno zelo močni in so se dobro borili. Prav nam je prišel drugi gol ob koncu druge tretjine, ki nam je dal krila, toda kaj, ko se nam plošček niti enkrat ni odbil po naših željah, čeprav smo v zadnji tretjini ves čas napadali. Pravijo, da si moraš srečo zaslužiti. Mislim, da smo si jo tokrat zaslužili, a kaj, ko se to ne pozna na izidu,« je po tekmi ocenil selektor Matjaž Kopitar, ki bo danes igralcem namenil popolnoma prost dan.

Jutri proti bronastim z zadnjih OI

Čeprav ima slovenska reprezentanca na Slovaško, predvsem kar se olimpijskih iger tiče, lepe spomine, saj jo je premagala tako v Sočiju 2014 kot v Pjongčangu 2018, bi bila proti njim velik uspeh že vsaka točka. Slovaki so se na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih obakrat uvrstili v četrtfinale, lani pa so na OI v Pekingu osvojili bronasto kolajno. V Rigi si še niso zagotovili uvrstitve med štiri najboljše ekipe, zato bodo jutri še toliko nevarnejši. Že šesto leto jih vodi sloviti 72-letni Kanadčan Craig Ramsay, ki na letošnjem SP igra s pomlajeno ekipo, v kateri pa je vendarle tudi nekaj izkušenejših igralcev, kot so Petr Cehlarik, Marek Hrivik, Libor Hudaček, Richard Panik in Adam Janošik. x

Latvija – Slovenija 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) Arena Riga, gledalcev: 9180, sodniki: Schrader (Nemčija), Stolc (Švica, glavna), Cattaneo (Švca), Hynek (Češka). Strelci: 1:0 Ri. Bukarts (Džerinš, Indrasis, 12.), 1:1 Kuralt (Tičar, Magovac, 28.), 2:1 Daugavinš (Balinskis, 32., PP), 3:1 Ro. Bukarts (Džerinš, 38.), 3:2 Verlič (Urbas, 40.). Kazenske minute: Latvija 6, Slovenija 8. Streli proti vratom: Latvija 27, Slovenija 28. Igralca tekme: Kaspars Daugavinš (Litva), Blaž Gregorc (Slovenija).