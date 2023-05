Potem ko je Olimpija v letošnji sezoni povozila konkurenco, bo danes v Stožicah po tekmi s Celjem kapetan Timi Max Elšnik dvignil še pokal za naslov prvaka. Nato bo sprejem na Kongresnem trgu v središču Ljubljane, kjer bo za zabavo s koncertom skrbela skupina Big Foot Mama. Čeprav je osvojil dvojno krono, bo današnja tekma za španskega trenerja Alberta Riera zadnja na klopi Ljubljančanov, saj mu vodstvo kluba ni podaljšalo pogodbe. Majorčan pravi, da bo svoje delo profesionalno opravljal do konca pogodbe, ki mu poteče 31. maja, nato pa bo začel iskati novo službo.

Glede na izjemen uspeh v Ljubljani že v prvem letu samostojne trenerske kariere ne bo imel težav z iskanjem delodajalcev. Zamenjal ga bo 50-letni Portugalec Joao Henriques, ki je novo službo v Ljubljani kar sam predčasno razkril na družbenih omrežjih. Nikoli ni igral profesionalnega nogometa, v zadnjih petih sezonah je sedel na klopeh petih portugalskih prvoligašev, s katerimi ni imel veliko uspeha. Nazadnje je vodil Maritimo, kjer pa je bil odpuščen decembra lani, potem ko je na 11 tekmah dosegel le eno zmago, doživel sedem porazov in izpadel v obeh portugalskih pokalih.

Celje za naslov podprvaka potrebuje točko

Če bo za Olimpijo tekma revialna, bo za Celje povsem tekmovalna, saj z Mariborom bije bitko za naslov podprvaka. »Priprava na tekmo z Olimpijo je enaka kot za vse prejšnje. Tudi če ne bomo podprvaki, sem ponosen na fante in zadovoljen z njihovim delom,« je povedal trener Celja Roman Pilipčuk, ki je v finišu sezone nanizal štiri zmage zapored. Mariborčani bodo tokrat navijali za Olimpijo, saj jim le poraz Celja in njihova zmaga proti Bravu prinaša drugo mesto. Ob takšnem scenariju bi se Mariborčani po točkah izenačili s Celjani, ob enakem številu točk v medsebojnih tekmah in razliki v golih 8:8 pa so dosegli več zadetkov v gosteh. Navijače Maribora bolj kot razplet tekme zanima prestopni rok, v katerem bo prvi zvezdnik Žan Vipotnik. Najboljši strelec lige ima že pred zadnjim krogom na prvem mestu neulovljivo prednost tudi za igralca letošnje prvoligaške sezone po izboru Dnevnika.

Domžale na občinskem derbiju potrjujejo nastop v Evropi

Potem ko se je trener Simon Rožman po porazu Domžal v Ljudskem vrtu že poslovil od boja za Evropo, je sedaj v najboljšem položaju v bitki za četrto mesto, ki še prinaša nastop v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Domžale, ki bodo gostje na domačem igrišču, imajo dve točki prednosti pred Koprom in tri pred Muro, ki nima več možnosti za četrto mesto, saj je slabša v medsebojnih tekmah. Domžale za zanesljivo pot v Evropo potrebujejo zmago na občinskem derbiju proti Radomljam, ki so hit spomladi, saj so izgubile le tekmo z Olimpijo.

Če ne premagajo Radomelj, bodo Domžalčani potrebovali pomoč Mure, ki gostuje pri Kopru na Bonifiki. Računica Kopra je zmaga proti Prekmurcem in remi ali poraz Domžal, ki so slabše tudi v medsebojnih tekmah. Trener Radomelj Oliver Bogatinov, ki je spomladi povsem preporodil ekipo in je neporažen že deset tekem, je zatrdil, da bodo igrali po najboljših močeh zase in za regularnost tekmovanja. Ker gre za velik prestiž v občini, ne bo popuščanja. Ester Sokler si bo z novim golom skušal še dvigniti ceno pred prestopnim rokom, saj se zanj zanimajo najboljši klubi v Sloveniji in tudi nekateri v tujini.

Pari 36. kroga, sinoči: Gorica – Tabor, danes ob 15. uri: Olimpija – Celje, Maribor – Bravo, ob 20.15: Koper – Mura, Radomlje – Domžale; vrstni red: Olimpija 73, Celje 64, Maribor 61, Domžale 52, Koper 50, Mura 49, Radomlje 41, Bravo 35, Gorica in Tabor po 24.