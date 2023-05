Nepreslišano: Vlado Miheljak, kolumnist

Ko se je lansko leto Urška Klakočar Zupančič sprehodila mimo navzočih na državni proslavi kot kakšna nadobudna starleta po rdeči preprogi prizorišč filmskih ali glasbenih festivalov, smo odpovedali. Morali bi jasno sporočiti, da je nova politika dobila mandat za reševanje države iz objema avtoritarne politike janšizma, ne pa za postavljanje lastne osebe in lastne samoočaranosti nad dogodki, zaradi katerih dobijo oder in svojih pet minut. Takrat so jo mnogi poskušali braniti, da ni bilo nič narobe. Češ, zgolj sproščenost namesto zategnjenosti janšistične politike. No, tisto, kar je bilo pri Janši in njegovem režimu narobe, ni bila premajhna sproščenost, ampak prevelika avtoritarna vnema. Če se ne bo nihče ojunačil povedati, da predsednica državnega zbora in predsednica države nista dobili mandata zaradi glasbenega, ampak domnevnega političnega posluha, pa zlasti, da mora obstajati pri predsedniku vlade in (ta čas še) vodilne politične sile v državi ločnica, pravzaprav berlinski zid, med formalno vlogo in zasebnim življenjem in hotenjem, bo vse skupaj spodletelo, še preden se bodo zares spopadli s posledicami janšizma.