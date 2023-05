Z zaslišanjem sosede se je nadaljevalo sojenje 47-letnemu Mitji Orešku, ki je 10. septembra lani doma v Peskovcih na Goričkem ubil 35-letno zunajzakonsko partnerico Štefanio Takač. Najprej jo je davil, ko je že bila v nezavesti, pa jo je z najmanj 17 centimetrov dolgim nožem zabodel v prsi. Obtožen je umora in mu grozi najmanj 15 let zapora. Soseda je pričala, da je bila usodnega dne z Mitjem in Štefanio še skupaj, kako uro so se pogovarjali zjutraj. Nič posebnega ni opazila. Med drugim so se dogovorili, da bo šla v ponedeljek po otroka v vrtec in šolo, ker je imela Štefania sestanek. A malo čez 18. uro je Orešek že klical policijo.

»Dober dan, prosim, pridite, umor se je zgodil,« je povedal dežurnemu v operativno-komunikacijskem centru. Ko je ta hotel vedeti več, je odvrnil, da je to »storil« sam. »Partnerice Štefanie Takač ni več med nami, prosim, pridite,« je dejal. V ozadju sta se slišala dva otroška glasova. Orešek je potem rekel, da je otroka poslal v sobo, ker noče, da vidita prihod policije.

Z nožem ji je med drugim poškodoval pljuča, kar je povzročilo hude notranje krvavitve in smrt. Tožilstvo trdi, da je to storil iz zahrbtnih nagibov oziroma zaradi bolestnega ljubosumja. Psihiater Matej Kravos je že pričal, da je bil obtoženi pred zločinom v stiski in da ga je v to pognalo njeno dopisovanje z nekim moškim. Po poročanju spletnega Vestnika je soseda na sodišču povedala, da sta se partnerja začela pričkati lani spomladi, in to zaradi denarja. Takrat je umrl Štefanijin stric, za katerega sta skrbela.

Potem pa je poleti Orešek sosedi poslal sporočilo, ki ga je našel na partneričinem telefonu. Nekaj v smislu »rada te imam«, zraven pa srčki. Ko sta bila otroka na počitnicah pri dedku in babici, naj bi se težave med partnerjema in ljubosumje stopnjevali. Štefania ji je julija potožila, da je žrtev nasilja. Psihičnega. Dejala je, da jo nadzoruje in opazuje prek kamer, ki so nameščene po hiši, in da jo to zelo moti. Mimogrede, na zadnji obravnavi so na predlog obrambe poslušali tudi nekaj posnetkov njunih prepirov, na podlagi katerih gre sklepati, da so izbruhnili zaradi njenega dopisovanja z nekom.

Skoraj idealna družina

Štefania se tisti čas s sosedo ni več kaj dosti pogovarjala, le na hitro, kar je bilo nujno. Priča je bila več v stiku z obtoženim. Svetovala mu je, naj se obrneta na terapevta in potem odločita, kako naprej. Orešek ji je dejal, da je enega že izbral in da ga bosta obiskala. Ni pa soseda vedela, ali je Štefania na to pristala. Priča je imela občutek, da bi rad rešil zvezo in da se trudi. Štefania pa se je pogovorov na to temo izogibala. Ko ji je povedala, da je prebrala njeno sporočilo drugemu moškemu, je odvrnila, da pač potrebuje nekoga za pogovor. Soseda ji je svetovala, naj se raje pogovori s kako prijateljico ali sodelavko, saj prijateljstvo z drugim moškim lahko preraste v kaj drugega.

Orešek je doslej podal le pisni zagovor. Po pisanju Vestnika je zapisal, da so bili skoraj idealna družina, dokler si ni ona začela dopisovati z drugim moškim. Zaradi razmer doma je že iskal stanovanje in si ustvaril profil na enem od spletnih portalov za iskanje partnerjev. Glede kamer je navedel, da so jih montirali zaradi bolnega strica, ki je povzročal težave, ko je bil sam doma. Če bi lahko zavrtel čas nazaj, ne bi storil tega, kar je, je zagotovil. Orešek torej priznava, da je partnerici vzel življenje, zanika pa, da bi šlo za umor iz zahrbtnih nagibov. V primeru, da bi ga priznal na predobravnavnem naroku, bi tožilstvo predlagalo 19 let zapora.