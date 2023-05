Voditelji skupine G7 (Japonska kot gostiteljica, ZDA, Kanada, Francija, Nemčija, Velika Britanija in Italija) so tridnevni vrh v Hirošimi včeraj začeli s sprejetjem izjave o Ukrajini, ki je obenem izjava o Rusiji. V njej namreč napovedujejo nove sankcije in druge ukrepe za omejitev vsega, kar je »kritičnega pomena za rusko agresijo«. Pravijo, da bodo Rusijo »izstradali« vseh tehnologij, industrijskih izdelkov in storitev iz svojih držav, ki jih uporablja ruski vojaški stroj. V zelo dolgi izjavi, v kateri izražajo polno podporo Ukrajini, »kolikor dolgo bo treba«, zahtevajo takojšen umik ruskih sil iz Ukrajine ter obsojajo jedrsko retoriko Moskve, vključno z njeno izraženo namero o namestitvi taktičnega jedrskega orožja v Belorusiji. To so označili za nesprejemljivo.

Jedrska tema je tokrat še bolj izpostavljena, ker je bilo mesto gostitelj leta 1945 tarča ameriške jedrske bombe. Fumio Kišida, Joe Biden, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Olaf Scholz ter Rishi Sunak in Giorgia Meloni, slednja sta na vrhu G7 prvič, so včeraj obiskali spominski park, posvečen 135.000 žrtvam. V Beli hiši so pred obiskom na novinarsko vprašanje odvrnili, da se Biden za odvrženo bombo ne bo opravičil, z dodatkom, da to ni dvostranski obisk oziroma dogodek.

Od G7 h G15, pride še Zelenski

Tridnevni vrh tokrat poteka v zelo razširjeni zasedbi. Evropska unija je vedno zraven, četudi ni formalno članica. Država gostiteljica pa ima pravico povabiti dodatne goste in Kišida se je tokrat odločil za voditelje Avstralije, Južne Koreje, Indije, Brazilije, Vietnama, Indonezije, Komorov kot predsedujočih Afriški uniji in Cookovih otokov kot predstavnika Tihomorskih držav. Avstralija in Južna Koreja sta skupaj z ZDA in Japonsko v zavezništvu QUAD, ki bo imelo ob robu G7 srečanje, ker je Biden zaradi domačih pogajanj o javnem dolgu odpovedal obisk Avstralije.

Kar se tiče drugih povabljenih držav, so mnoge precej bolj zadržane do kritike Rusije, denimo Vietnam ali Indija, tudi Brazilija. Morda so zato včeraj takoj ob začetku vrha pohiteli z izjavo o Ukrajini, ki pa bo vendarle še bolj izpostavljena tema danes oziroma jutri, saj so za drevi napovedali prihod predsednika Volodimirja Zelenskega, ki se je pred tem včeraj nepričakovano ustavil na vrhu Arabske lige v Savdski Arabiji. Potuje s francoskim vladnim letalom.

Tekmovanje s Pekingom

Poleg Rusije bo na vrhu veliko govora o še eni državi, ki je v Hirošimi ni: Kitajski. Vabilo predstavnikoma pacifiške regije in Afrike je namenjeno snubljenju globalnega juga oziroma regij, ki jim že intenzivno in uspešno dvori Peking. Tudi zato je za G7 in za ZDA ponesrečeno, da je Biden odpovedal načrtovani obisk Papue Nove Gvineje, kjer bi se moral ustaviti na poti iz Hirošime v Avstralijo.

Za Japonsko in njeno okolico so žgoča tema napetosti v regiji, ki nastajajo okoli Tajvana, in spori o razmejitvah in pristojnostih na morju s Kitajsko. Za druge je problem kitajska praksa gospodarskega pritiska na države zaradi političnih vprašanj, kar sta denimo izkusili Južna Koreja in Avstralija. Niti v samem G7 pa ni enotnosti o tem, kako odločno nastopiti proti Pekingu. Evropska unija je bolj zadržana do trganja gospodarskih in siceršnjih vezi, kar kaže tudi odmevna Macronova izjava med vračanjem iz Kitajske prejšnji mesec, da Evropa ne sme biti ameriški vazal in da ne sme dopustiti, da jo povlečejo v spor Pekinga in Washingtona o Tajvanu.